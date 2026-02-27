SOLUM und Competera erweitern ihre Partnerschaft zur Integration KI‑gestützter Preisgestaltung mit Echtzeit‑ESL‑Ausführung in ganz Europa

DUESSELDORF, Germany--(BUSINESS WIRE)--SOLUM (KOSPI: 248070) und Competera haben die Erweiterung ihrer strategischen Partnerschaft bekannt gegeben, um KI‑gestützte Preisintelligenz noch enger mit der Echtzeitausführung elektronischer Regaletiketten (ESL) in europäischen Einzelhandelsnetzen zu verbinden. Die Ankündigung folgt auf ein starkes Interesse während der EuroShop, wo die integrierte Lösung bei Einzelhändlern aus der gesamten Region großes Interesse weckte.

Die Zusammenarbeit vereint Compreteras KI‑gestützte Preisgestaltungslösungen für den Enterprise‑Einzelhandel mit SOLUMs Newton‑ESL‑Plattform und ermöglicht Einzelhändlern, fortschrittliche Preisoptimierung mit synchronisierter Kommunikation am Regal zu verbinden.

Die Plattform von Competera nutzt maschinelles Lernen und fortgeschrittene Analytik, um Einzelhändlern zu helfen, Wettbewerbsfähigkeit und wertorientierte Preisgestaltung auszubalancieren, die Kundenloyalität zu stärken, Preisgenauigkeit zu verbessern und nachhaltige Umsatz- und Margensteigerungen über große Sortimente hinweg zu erzielen. Durch die API‑Integration mit der Newton‑ESL‑Infrastruktur von SOLUM, die durch das Hochgeschwindigkeits‑ und Niedriglatenz‑Newton‑Protokoll unterstützt wird, können optimierte Preisempfehlungen automatisch und konsistent in den Geschäften umgesetzt werden.

Diese Architektur ermöglicht schnelle und synchronisierte Preisaktualisierungen in großen Filialnetzen und stellt sicher, dass datengetriebene Preisstrategien zuverlässig umgesetzt werden.

Auf der EuroShop reagierten die Einzelhändler positiv auf die Möglichkeit, Preisintelligenz direkt mit der Live‑ESL‑Ausführung zu verbinden – ein klarer Hinweis auf die wachsende Bedeutung der Verbindung von Advanced Analytics mit zuverlässiger In‑Store‑Infrastruktur. Das große Interesse während der Veranstaltung führte zu vertieften Gesprächen über Implementierungsprioritäten und Integrationswege; beide Unternehmen vereinbarten, weiterhin eng mit interessierten Einzelhändlern zusammenzuarbeiten, um Implementierungsmodelle zu verfeinern und die KI‑gestützte Preistransformation in Europa zu beschleunigen.

Alex Halkin, CEO und Mitbegründer von Competera, sagte:

„Einzelhändler im Enterprise‑Bereich suchen zunehmend nach einer Kombination aus fortschrittlicher Preisintelligenz und zuverlässiger In‑Store‑Ausführung. Die Erweiterung unserer Zusammenarbeit mit SOLUM ermöglicht es uns, KI‑gestützte Preisgestaltung in die physische Ladenumgebung zu bringen und sicherzustellen, dass Strategien konsistent und in großem Umfang in europäischen Einzelhandelsnetzen umgesetzt werden.“

Daniel Lee, CEO von SOLUM Europe, ergänzte:

„Ein vernetztes Einzelhandelsökosystem erfordert mehr als nur Advanced Analytics. Es braucht eine Infrastruktur, die im großen Maßstab ausführen kann. Die Abstimmung der KI-gestützten Preislösungen von Competera mit unserer Newton ESL-Plattform stärkt die kommerzielle Grundlage, um intelligente Preisstrategien nahtlos und unternehmensweit umzusetzen.“

Über SOLUM

SOLUM wurde 2015 als Spin‑off von Samsung Electro‑Mechanics gegründet und ist ein börsennotiertes Unternehmen am KOSPI. Das Unternehmen hat sich als führender Anbieter von Stromversorgungslösungen, Displaytechnologien und elektronischen Regaletiketten (ESL) etabliert und treibt Innovationen im globalen Einzelhandel voran. Mit einem starken Fokus auf kundenzentrierte Innovation und nachhaltige Handelsmodernisierung entwickelt SOLUM hochwertige Lösungen, die Einzelhändlern helfen, in einer zunehmend digitalen Welt effizienter zu arbeiten.

https://www.solum-group.com

Über Competera

Competera unterstützt Einzelhändler mit kundenzentrierten, KI‑gestützten Preisgestaltungslösungen, die optimale Preise schnell, präzise und unkompliziert ermöglichen. Die Plattform, basierend auf proprietärer Contextual AI, analysiert kontinuierlich Milliarden von Preiskombinationen und mehr als 20 Nachfragefaktoren – von Wettbewerbssituationen bis hin zu hyperlokalem Kundenverhalten. Dadurch empfiehlt sie Preise, die die Profitabilität maximieren und gleichzeitig die Kundenloyalität stärken. Seit 2017 hat Competera mehr als 60 Milliarden US‑Dollar Umsatz für über 50 Einzelhändler in 18 Ländern optimiert.

https://competera.ai/