Venture Global anuncia una nueva alianza de GNL a largo plazo con Hanwha de Corea del Sur

ARLINGTON, Virginia--(BUSINESS WIRE)--En el día de hoy, Venture Global, Inc. (NYSE: VG) y Hanwha Aerospace Co., Ltd. anunciaron la ejecución de un nuevo acuerdo de compraventa para la compra de 1,5 millones de toneladas por año (MTPA) de gas natural licuado (GNL) a Venture Global por veinte años a partir de 2030. Este acuerdo lleva la cifra de la cartera contratada a largo plazo por Venture Global a más de 46 MTPA.

“Venture Global se complace en anunciar su primer acuerdo de suministro a largo plazo en Corea del Sur a través de una nueva alianza con Hanwha Aerospace. Esto representa otro paso importante en la ampliación del suministro de GNL confiable y a lago plazo a nuestros socios en Asia”, afirmó Mike Sabel, director ejecutivo de Venture Global. “Estamos orgullosos de satisfacer la creciente demanda de energía a nivel global con GNL estadounidense seguro y de bajo costo, algo que además fortalece la alianza energética estratégica entre los Estados Unidos y Corea del Sur para sustentar un crecimiento económico e industrial a largo plazo”.

Acerca de Venture Global

Venture Global es un productor y exportador estadounidense de gas natural licuado (GNL) de bajo costo, con más de 100 MTPA de capacidad en producción, construcción o desarrollo. Venture Global comenzó a producir GNL en su primera planta en 2022 y ahora es uno de los mayores exportadores de GNL de Estados Unidos. El negocio verticalmente integrado de la compañía abarca activos en toda la cadena de suministro de GNL, incluyendo la producción, el transporte, el transporte marítimo y la regasificación de gas natural. Los tres primeros proyectos de la compañía, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG y CP2 LNG, se ubican en Luisiana, a orillas del Golfo de América. Venture Global desarrolla proyectos de captura y secuestro de carbono en cada una de sus instalaciones de GNL.

Acerca de Hanwha Aerospace

Hanwha Aerospace es una filial principal del Grupo Hanwha que opera como empresa global dedicada mayormente a los sectores de defensa y aeroespacial, con operaciones en expansión en energía e infraestructura industrial. Hanwha Aerospace está construyendo una cadena de valor de GNL en colaboración con otras filiales del Grupo Hanwha para aumentar la seguridad energética e impulsar la efectividad de las soluciones de energías limpias en todo el mundo.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas. Nuestra intención es que estas declaraciones prospectivas estén cubiertas por las disposiciones de puerto seguro para declaraciones prospectivas incluidas en la sección 27A de la Ley de Valores de 1933, en su versión enmendada (la “Ley de Valores”), y la sección 21E de la Ley del Mercado de Valores de 1934, en su versión enmendada (la “Ley de Mercado de Valores”). Todas las declaraciones incluidas en el presente, más allá de las que constituyen hechos históricos, son “declaraciones prospectivas”. En algunos casos, estas declaraciones prospectivas se pueden identificar por el uso de palabras como “puede”, “podría”, “podrá”, “debe”, “debería”, “espera”, “planea”, “proyecta”, “pretende”, “anticipa”, “cree”, “estima”, “predice”, “potencial”, “busca”, “objetivo”, “continúa”, la forma negativa de estos términos u otra terminología similar.

Estas declaraciones prospectivas, que están sujetas a riesgos, incertidumbres y supuestos sobre nosotros, pueden incluir declaraciones sobre nuestro rendimiento futuro, nuestros contratos, nuestras estrategias de crecimiento previstas y las tendencias que se anticipa pueden afectar nuestro negocio. Estas declaraciones son solo predicciones basadas en nuestras expectativas actuales y proyecciones sobre eventos futuros. Hay factores importantes que podrían hacer que nuestros resultados, nivel de actividad, rendimiento o logros actuales difieran materialmente de los resultados, el nivel de actividad, el rendimiento o los logros explícitos o implícitos en las declaraciones prospectivas. Entre esos factores se encuentran nuestra necesidad de capital adicional significativo para construir y completar futuros proyectos y activos relacionados, y nuestra potencial incapacidad de obtener esa financiación en términos aceptables, o directamente de obtenerla; nuestra potencial incapacidad de estimar de forma precisa los costos de nuestros proyectos, y el riesgo de que la construcción y las operaciones de gasoductos y conexiones de gasoductos de gas natural para nuestros proyectos sufran sobrecostos y demoras relacionadas con la obtención de aprobaciones regulatorias, riesgos de desarrollo, costos de mano de obra, falta de disponibilidad de trabajadores calificados, peligros operativos y otros riesgos; la incertidumbre relacionada con el futuro de la dinámica comercial global, los acuerdos comerciales internacionales y la posición de los Estados Unidos en relación con el comercio internacional, incluidos los efectos de los aranceles; la dependencia de nuestro contratista de Ingeniería, Adquisiciones y Construcción y otros contratistas para la finalización exitosa de nuestros proyectos, incluida la potencial incapacidad de nuestros contratistas para cumplir sus obligaciones en el marco de sus contratos; distintos factores económicos y políticos, incluida la oposición de grupos ambientalistas y otros grupos de interés público, o la falta de apoyo del gobierno local y la comunidad requerida para nuestros proyectos, lo que podría tener un efecto negativo sobre la situación de los permisos, los momentos o el desarrollo, la construcción y la operación generales de nuestros proyectos; además de riesgos relacionados con otros factores analizados en el “Apartado 1A. Factores de riesgo” de nuestro informe anual en el Formulario 10-K del año finalizado el 31 de diciembre de 2024, según la presentación realizada ante la Comisión de Valores y Bolsa “SEC”) y todos los informes subsiguientes presentados ante la SEC. Todas las declaraciones prospectivas incluidas en el presente son válidas solo a la fecha de este comunicado de prensa y se basan en supuestos que consideramos razonables al día de la fecha. No asumimos obligación alguna de actualizar estas declaraciones prospectivas para reflejar eventos o circunstancias futuras, excepto en la medida que lo pueda requerir la ley.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.