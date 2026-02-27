Hydnum Steel verzekert zich van 500 MW aan elektriciteit, een belangrijke stap voorwaarts in de bouw van zijn schone staalfabriek in Spanje

PUERTOLLANO, Spanje--(BUSINESS WIRE)--Hydnum Steel heeft een beslissende stap gezet in de richting van de bouw van de eerste schone staalfabriek van Spanje, nadat het toegang heeft gekregen tot het elektriciteitsnet in het knooppunt Brazatortas in de provincie Ciudad Real. Het bedrijf heeft een elektriciteitscapaciteit van 500 MW toegewezen gekregen, wat ook in het Staatsblad is gepubliceerd. Dit zou voldoende zijn om de levering aan zijn elektrische boogoven te garanderen.

