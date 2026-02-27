1089 Inc. s’associe à Price Forbes et Oka-Lloyd’s Syndicate 1922 pour lancer une première sur le marché : un cadre d’assurance des actifs carbone pour les secteurs des transports et de l’énergie

LONDRES et BOULDER, Colorado--(BUSINESS WIRE)--1089 Inc., en collaboration avec Price Forbes et Oka, The Carbon Insurance Company, annonce le lancement d’un actif carbone assuré conçu pour apporter des garanties institutionnelles, une architecture financière rigoureuse et une intégrité des données vérifiable aux marchés du carbone.

Le cadre offre une couverture de risque définie pour les actifs carbone CX89 Advanced Fuels de 1089, souscrits par Lloyd’s Syndicate 1922 et placés avec le soutien de Price Forbes et Oka. Le programme introduit une protection de niveau institutionnel conçue pour prévenir les pertes de performance résultant de la dégradation du crédit entre l’emballage et la frappe.

Luke Hanley, fondateur et directeur général de 1089 Inc., a partagé la thèse centrale du cadre :

« L’avenir des marchés du carbone ne repose pas sur la pénitence environnementale. Il repose sur une participation structurée qui aligne les incitations financières sur les résultats de la décarbonisation. »

Chris Slater, fondateur et directeur général d’Oka, ajoute : « Les marchés volontaires du carbone manquaient auparavant de l’infrastructure financière nécessaire au capital institutionnel. En intégrant directement dans l’actif une couverture définie contre le risque d’invalidation, nous apportons certitude et solidité au bilan là où cela compte le plus. Cela représente une étape décisive vers l’établissement du carbone comme une classe d’actifs investissable et assurable. »

Ce cadre intègre une assurance intégrée, une surveillance des registres et une comptabilité immuable. Il permet aux organisations de traiter les émissions opérationnelles liées aux carburants tout au long de la chaîne d’approvisionnement et de convertir la demande du marché en incitations financières soutenant la production à grande échelle de carburants à faibles émissions.

« Compte tenu de la complexité des marchés mondiaux du carbone, il est plus pratique d’apporter des financements au carbone que l’inverse », déclare Luke Hanley.

Spenser Lee, directeur du courtage chez Price Forbes, souligne l’importance de cette initiative : « En garantissant la capacité de Lloyd’s à couvrir les risques d’invalidation intégrés, nous avons créé un cadre transparent de transfert des risques qui renforce la liquidité et la confiance des investisseurs. C’est le type d’approche rigoureuse en matière de courtage qui sera nécessaire à mesure que les marchés du carbone arriveront à maturité. »

Les actifs carbone CX89 Advanced Fuels couvrent les émissions de type 1-3 dans les secteurs du pétrole et du gaz, des centres de données, de la fabrication, de la recharge des véhicules électriques, de la production et de la distribution d’électricité dans les domaines de l’aviation, de l’automobile, du transport maritime et du transport ferroviaire.

Les actifs carbone CX89 Advanced Fuels sont disponibles à l’achat dans le monde entier.

1089 Inc. est une société d’infrastructure d’actifs carbone pionnière dans l’évolution des marchés mondiaux du carbone.

