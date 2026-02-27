Venture Global宣佈與韓國Hanwha建立新的長期液化天然氣合作夥伴關係

維吉尼亞州阿靈頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 今日，Venture Global, Inc.（紐約證券交易所代碼：VG）與Hanwha Aerospace Co., Ltd. 宣佈簽訂一份新的銷售與採購協議（SPA）。根據協議，自2030年起，Hanwha Aerospace將在二十年間，每年向Venture Global購買150萬公噸美國液化天然氣（LNG）。此合約使Venture Global的長期合約組合總量超過了每年4600萬公噸。

Venture Global執行長Mike Sabel表示：「Venture Global非常高興能透過與Hanwha Aerospace的新合作關係，在韓國達成我們的首個長期供應協議。這標誌著我們在擴大向亞洲合作夥伴提供可靠、長期液化天然氣供應方面，又邁出了重要一步。我們很自豪能以低成本、穩定的美國液化天然氣來支持全球不斷增長的能源需求，同時加強美國與南韓之間的戰略能源夥伴關係，以支持長期的工業與經濟成長。」

關於Venture Global

Venture Global是美國低成本液化天然氣(LNG)的生產商和出口商，其在產、在建及開發中的產能超過1億公噸/年。2022年，Venture Global從其第一個工廠開始生產LNG，目前已成為美國最大的LNG出口商之一。公司的垂直整合業務涵蓋整個LNG供應鏈的資產，包括LNG生產、天然氣運輸、航運及再氣化。該公司的前三個專案——Calcasieu Pass、Plaquemines LNG和CP2 LNG均位於美洲灣沿岸的路易斯安那州。Venture Global正在其每座LNG工廠開發碳捕集與封存(CCS)專案。

關於Hanwha Aerospace

Hanwha Aerospace是Hanwha Group的核心附屬公司，是一家主要專注於航太與國防領域的全球性企業，並正將業務擴展至能源與工業基礎設施領域。Hanwha Aerospace正與Hanwha Group的其他附屬公司合作，共同打造液化天然氣價值鏈，以強化能源安全，並提升全球清潔能源解決方案的效能。

Forward-looking Statements

本新聞稿包含前瞻性聲明。我們將此類前瞻性聲明視為受經修訂的1933年證券法（「證券法」）第27A條和經修訂的1934年證券交易法（「交易法」）第21E條所載前瞻性聲明安全港條款的保護。本文中包含的所有陳述，除歷史事實陳述外，均為「前瞻性聲明」。在某些情況下，可透過「可能」、「也許」、「將」、「能夠」、「應該」、「預期」、「計劃」、「預計」、「打算」、「預測」、「相信」、「估計」、「預言」、「潛在」、「尋求」、「目標」、「繼續」等術語、此類術語的否定形式或其他類似術語來識別前瞻性聲明。

這些前瞻性聲明受到有關我們公司的風險、不確定性及假設的影響，可能包含關於我們未來績效、合約狀況、預期增長策略以及預期影響我們業務的趨勢等陳述。這些陳述僅是基於我們當前對未來事件的預期和預測所作的預測。有諸多重要因素可能導致我們的實際結果、活動水準、績效或成就，與前瞻性聲明中明示或暗示的結果、活動水準、績效或成就產生重大差異。這些因素包括：我們需要大量額外資金來建造和完成未來項目及相關資產，以及我們可能無法以可接受條款獲得此類融資或根本無法獲得融資的風險；我們可能無法準確估算項目成本的風險，以及我們的天然氣管道及項目連接管線的建造和營運可能因取得監管批准、開發風險、勞動力成本、熟練工人短缺、營運危險及其他風險而面臨成本超支和延誤的風險；全球貿易動態、國際貿易協定及美國在國際貿易上的立場（包括關稅影響）的未來存在不確定性；我們對EPC（工程、採購、施工）承包商及其他承包商成功完成項目的依賴，包括承包商可能無法履行其合約義務的風險；各種經濟和政治因素，包括環保或其他公共利益團體的反對，或我們的項目缺乏所需的當地政府及社區支持，這可能對我們項目的許可狀態、時間安排或整體開發、建造及營運產生負面影響；以及我們截至2024年12月31日會計年度向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的10-K表格年度報告中「項目1A.—風險因素」所討論的，以及隨後向SEC提交的任何報告中所討論的其他相關風險因素。本文中包含的任何前瞻性聲明僅代表本新聞稿發布之日的情況，並基於我們認為截至該日為止合理的假設而作出。除法律要求外，我們概不承擔更新這些聲明以反映後續事件或情況的義務。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。