Veolia renforce sa présence en Inde avec deux projets d’une envergure sans précédent dans le secteur de l’eau à Mumbai

Veolia (Paris:VIE), leader mondial des services à l’environnement, renforce sa présence en Inde grâce à l’obtention de contrats stratégiques d'une ampleur sans précédent pour deux des plus grandes usines de production d’eau potable à Mumbai, soutenant ainsi les objectifs de sécurité et de durabilité de la ville dans ce domaine. Il s’agit des contrats les plus importants jamais signés par une entreprise française dans le secteur de l'eau municipale.

Le groupe a été désigné comme fournisseur de technologie et s'est vu attribuer des contrats d'exploitation et de maintenance pour 15 ans sur les futures usines de production d'eau de Bhandup (2 000 millions de litres par jour) et de Panjrapur (910 millions de litres par jour) à Mumbai. Développées par Welspun Enterprises Ltd, les deux installations devraient être pleinement opérationnelles d'ici 2030 et couvrir plus de 60% des besoins en eau de la ville. Équipées des technologies avancées de Veolia, les usines fourniront une eau de haute qualité et sûre tout en optimisant leur empreinte, réduisant leur consommation d’énergie et améliorant leur efficacité opérationnelle —les rendant ainsi parfaitement adaptées aux environnements urbains denses.

Pour remporter ces contrats, Veolia s’est appuyé sur 25 ans d’expérience en Inde, notamment sa réalisation la plus importante à date : l’exploitation du projet novateur d’approvisionnement en eau à Nagpur, à travers 5 usines de production d’eau potable d’une capacité totale d’environ 786 millions de litres par jour. Grâce à des innovations numériques telles que Hubgrade®, Veolia a pu améliorer les performances du système de distribution d’eau dans la ville, réduisant le volume d’eau n'atteignant pas les consommateurs d’environ 70% à moins de 30%, tout en fournissant de l’eau en continu à plus de 3,5 millions de résidents. L’entreprise maintient également une forte présence opérationnelle à Delhi via Nangloi Water Services, qui approvisionne près d’un million d’habitants dans la région de Nangloi, ainsi que dans plusieurs villes du Karnataka, en fournissant des solutions municipales intégrées à grande échelle.

« Ces nouveaux partenariats majeurs dans le secteur de l’eau témoignent de l’engagement de Veolia en Inde. Notre objectif est d’apporter notre excellence opérationnelle et technologique à long terme sur chaque projet, en veillant à ce que ces actifs essentiels fonctionnent durablement pendant des décennies. En nous appuyant sur notre présence solide dans des villes clés telles que Delhi, Mumbai et Nagpur, nous élargissons notre empreinte dans des États comme le Maharashtra, l’Uttar Pradesh, le Gujarat et le Karnataka pour co créer des solutions qui soutiennent les ambitions de neutralité carbone de l’Inde pour 2070. En ligne avec notre programme stratégique GreenUp, nous sommes fiers d’être le fournisseur privilégié de solutions permettant d’accompagner la transformation écologique de l’Inde. », déclare Estelle Brachlianoff, directrice générale de Veolia.

Au-delà de l’eau municipale, élargir des solutions sur mesure dans les déchets et l’énergie

En Inde, Veolia joue un rôle clé dans le traitement des déchets dangereux, l’un des boosters de son programme stratégique GreenUp. L’entreprise exploite des infrastructures stratégiques au sein des pôles industriels indiens, notamment la première installation Zéro Rejet Liquide (ZRL) du Gujarat à Ankleshwar, un projet phare permettant une gestion responsable des eaux usées pour les clusters industriels. Veolia développe également une installation de stockage de déchets à Magnad, qui deviendra le plus grand site industriel de traitement des déchets dangereux du pays avec une capacité de 15 millions de tonnes métriques et une durée de vie opérationnelle de 30 ans. L’entreprise collabore avec les communautés locales voisines pour produire du carburant vert destiné à un usage sur site, réduisant ainsi l’empreinte carbone du traitement des déchets dangereux. Veolia avance également sur ses projets d’expansion à travers le Maharashtra, incluant des projets près de Mumbai, afin de renforcer les capacités régionales de gestion des déchets dangereux, en adéquation avec l’évolution des besoins des industries locales. Pionnière de la décarbonation industrielle, Veolia exploite la première installation de capture de carbone de 5 tonnes par jour en Inde pour Tata Steel à Jamshedpur, capturant le CO₂ directement depuis le gaz de haut fourneau pour sa réutilisation et positionnant ainsi l’entreprise à l’avant-garde des ambitions nationales de neutralité carbone.

À PROPOS DE VEOLIA

Veolia, leader mondial des services à l’environnement, participe chaque jour à construire la sécurité écologique au bénéfice de la santé publique et de la compétitivité des industries et des territoires. Avec 215 000 salariés répartis sur les cinq continents, au plus proche des enjeux locaux, et grâce à ses technologies de pointe, le groupe dépollue, décarbone et régénère les ressources à travers des solutions concrètes combinant ses expertises dans le domaine de l’eau et des technologies de l’eau, des déchets - et notamment du traitement des déchets dangereux, et de l’énergie locale. En 2025, le groupe Veolia a servi 110 millions d’habitants en eau potable et 97 millions en assainissement, produit 45 millions de mégawattheures d’énergie et traité 64 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE, Fortune 500, SBF 120) a réalisé, en 2025, un chiffre d’affaires consolidé de 44,4 milliards d’euros. www.veolia.com.