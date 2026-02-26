Andersen Consulting erweitert digitales Transformationsangebot durch Aesys

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting gibt Kooperationsvereinbarung mit in Italien ansässigem Unternehmen Aesys zur Stärkung seiner technologischen Kompetenzen und Fähigkeiten im Bereich Systemintegration bekannt

Aesys wurde 2013 gegründet und ist ein Unternehmen für digitale Technologie und Systemintegration, das umfassende IT-Lösungen anbietet. Das Unternehmen vereint Fachwissen in den Bereichen Softwareentwicklung, Cloud Computing, Maschinelles Lernen und Cybersicherheit mit einer starken Erfolgsbilanz im Bankwesen und in der Fahrzeugsystemintegration, um Organisationen zu unterstützen, die digitale Transformation zu beschleunigen und die technologische Infrastruktur zu stärken.

„Durch diese Zusammenarbeit können wir unseren Kunden durch die Kombination unserer umfassenden Expertise im Bereich Systemintegration mit der globalen Plattform von Andersen Consulting einen noch größeren Mehrwert bieten”, so Samuel Roberto, International Business Manager von Aesys. „Gemeinsam werden wir Organisationen unterstützen. ihre technologischen Grundlagen zu stärken, um innovative Lösungen in den Bereichen Maschinelles Lernen und Cybersicherheit zu übernehmen und eine nachhaltige digitale Transformation zu erreichen.”

„Diese Vereinbarung mit Aesys passt hervorragend zu Andersen Consulting”, erklärte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. „Ihr Vermächtnis an Exzellenz in der Systemintegration in Verbindung mit ihrer jüngsten Expansion in fortschrittliche Technologiedienstleistungen steigert den Wert, den wir unseren Kunden bei der Navigation durch die digitale Transformation bieten.”

Andersen Consulting ist eine weltweit tätige Unternehmensberatung, die eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Business, Technologie und KI-Transformation sowie Personallösungen anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Dienstleistungsmodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Consulting-, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie weltweite Mobilitäts- und Beratungsleistungen auf einer globalen Plattform mit mehr als 50.000 Fachleuten rund um die Welt und einer Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.