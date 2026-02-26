PNCC选择LotusFlare为其全新4G/5G独立组网提供数字业务支撑系统和商务平台

加利福尼亚州圣克拉拉--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 面向通讯服务业者（CSP）的云原生、人工智能驱动的数字商务和货币化平台提供商LotusFlare今天宣布，帕劳国家通信公司（PNCC）已选择其提供全面的商务和货币化平台，其中包括全栈数字业务支撑系统（dBSS），作为PNCC更广泛的4G/5G独立组网（SA）现代化计划的一部分。

LotusFlare解决方案将为PNCC用户提供移动、固定宽带和数字电视服务支持，同时开通独特的多租户功能，以契合PNCC的长期数字化和区域战略。

PNCC已启动一项全面的技术现代化计划，旨在加快产品上市速度、提升客户体验并提高长期运营效率。经过激烈的招标，LotusFlare最终凭借其高技能团队、云原生技术、互联网基因以及为全球领先的通信服务业者提供支持的丰富经验而脱颖而出。

作为帕劳共和国的国家电信运营商，PNCC正在进行全面的网络转型，以部署基于开放架构原则的4G/5G独立组网移动网络，以及云原生核心网、OSS、BSS和数字平台。该计划旨在提高服务敏捷性、增强网络弹性，并助力帕劳的长期数字化发展。

“PNCC正在证明，地理位置的偏远不再是获得世界一流数字体验的障碍。利用LotusFlare DNO™ Cloud，PNCC正在突破传统技术的局限，迈向一个现代化的多租户平台，该平台可作为整个太平洋地区的数字化蓝图。”LotusFlare首席执行官Sam Gadodia表示，“LotusFlare的专业能力和创新方法将帮助PNCC实现重要的业务成果，并提升帕劳人民的客户体验。”

PNCC首席执行官Simon Fraser评论道：“与LotusFlare的合作使PNCC能够在我们新的4G/5G独立组网核心部署云原生数字平台。由API驱动的现代化dBSS对于确保敏捷性以及快速为客户推出新的数字服务至关重要。地理位置的偏远或规模不应限制我们的数字化愿景，帕劳人民理应享有世界一流的网络连接，而此次转型将确保他们获得这样的服务。“

关于PNCC

帕劳国家通信公司（PNCC）是帕劳共和国的国家电信运营商，在全国范围内提供移动、固定、宽带和国际连接服务。

关于LotusFlare

LotusFlare总部位于硅谷，致力于简化技术和客户体验，为企业创造价值。公司的旗舰产品DNO™ Cloud是一个人工智能驱动的云原生商务和货币化平台，可作为通信服务提供商的数字化业务支撑系统（BSS）。同时，LotusFlare拥有并运营Nomad eSIM，这一全球连接服务为旅行者在200多个目的地提供便捷、可靠且经济实惠的数据套餐。

LotusFlare是众多全球领先企业的可靠合作伙伴，包括德国电信、T-Mobile US、A1、Globe Telecom、Liberty Latin America、新加坡电信、MTN和TELUS。了解更多信息，请访问：lotusflare.com。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。