Hydnum Steel 获得 500 兆瓦电力供应，为西班牙清洁钢铁厂的建设迈出关键一步

西班牙，普埃尔托利亚诺市--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Hydnum Steel 公司已获准接入雷阿尔城省布拉萨托塔斯节点的电网，这意味着该公司在建设西班牙首家清洁钢铁厂的道路上迈出了决定性的一步。根据《国家官方公报》公布的消息，该公司已获得 500 兆瓦的电力容量，这应足以保证其电弧炉的供应。对于这个伊比利亚半岛的开创性项目而言，此次获批标志着一个重要的里程碑。

Hydnum Steel 正在巩固自己作为欧洲清洁钢材可靠供应商的地位。这座完全数字化集成的工厂将以高效、可持续的方式生产热轧钢卷，为环境和经济效益带来双重利好。Hydnum Steel 为需要实现生产过程脱碳的钢材消费行业提供了解决方案，并将供应欧盟目前短缺的扁钢。目前，欧洲国家每年进口近 1100 万吨钢材。Hydnum Steel 首期将生产 150 万吨，预计最终产量将达到 270 万吨。工厂将于 2026 年动工，投资额超过 15 亿欧元。项目初期预计将为当地创造 400 多个直接就业岗位，最终将超过 1000 个。

在接入电网的审批过程中，生态转型部会优先考虑能够减少排放的项目，同时对投资规模和预计启动日期也会给予充分考量。Hydnum Steel 在上述各方面均表现卓越。该工厂将完全摒弃化石燃料，采用 100% 可再生能源，与传统高炉钢厂相比，可减少 98% 的排放。

