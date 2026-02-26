Telekom Srbija Group si aggiudica rating creditizi internazionali storici da parte di Fitch and Moody’s, segnando un primato storico per i Balcani occidentali

BELGRADO, Serbia--(BUSINESS WIRE)--Telekom Srbija Group oggi ha annunciato di aver ricevuto rating creditizi internazionali da Fitch Ratings and Moody’s Investors Service: è un traguardo storico per la prima società con sede nei Balcani occidentali ad ottenere questo riconoscimento.

Fitch Ratings ha confermato il rating a lungo termine di Telekom Srbija in connessione con la sua prima emissione di obbligazioni sul mercato finanziario internazionale, riconoscendo la forte posizione di mercato del Gruppo, il profilo di flusso di cassa resiliente e la strategia finanziaria disciplinata. Moody’s Investors Service ha assegnato un rating B1 all'emissione di obbligazioni dell'azienda, sottolineando le prestazioni operative consolidate e l'importanza strategica di Telekom Srbija nel settore delle telecomunicazioni regionali.

La prima società con sede nei Balcani occidentali a emettere obbligazioni sul mercato finanziario internazionale e ottenere rating da due delle principali agenzie di rating creditizio a livello mondiale, Telekom Srbija ha stabilito un nuovo punto di riferimento per il settore aziendale della regione. Il traguardo segnala la crescente fiducia degli investitori sia nell'azienda che nel più ampio potenziale della Serbia e dei Balcani occidentali.

Vladimir Lučić, CEO di Telekom Srbija, ha dichiarato:

“È un momento decisivo per Telekom Srbija e per la più ampia comunità commerciale nella nostra regione. Per la prima volta, un'azienda con sede nei Balcani occidentali è riuscita ad accedere al mercato internazionale delle obbligazioni e ha ottenuto rating creditizi dalle agenzie più stimate a livello globale. Questo traguardo riflette la forza del nostro modello aziendale, la crescita sostenuta che abbiamo fornito nei nostri mercati principali e la credibilità che abbiamo creato con gli investitori internazionali. Crediamo che questo traguardo apra la strada ad altre aziende serbe e regionali per accedere ai mercati dei capitali mondiali in condizioni di competitività”.

Telekom Srbija Group è il principale fornitore di telecomunicazioni e servizi digitali nell'Europa sud-orientale, al servizio di milioni di abbonati nei segmenti di comunicazioni mobili, telefonia fissa, banda larga e multimedia. Negli ultimi anni, la società ha accelerato gli investimenti nell'espansione della rete, nelle piattaforme digitali e nei contenuti mediatici, rafforzando la sua posizione competitiva e supportando la crescita sostenibile a lungo termine.

Informazioni su Telekom Srbija Group

Il Telekom Srbija Group, con sede in Serbia e operante in 13 Paesi europei ed extraeuropei (SER, BIH, MNE, CRO, SI, NMK, TUR, AUT, CH, GER, USA, NL, BE), è uno degli operatori di telecomunicazioni più grandi e in più rapida crescita nell'Europa sudorientale, ed è un leader nella trasformazione digitale nei Balcani occidentali. Con oltre 14 milioni di abbonati e più di 13.000 dipendenti, il Gruppo offre servizi in quattro segmenti principali: telefonia fissa, comunicazioni mobili, internet e multimedia.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.