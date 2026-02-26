PNCC choisit LotusFlare pour alimenter sa plateforme commerciale numérique BSS ainsi que pour son nouveau réseau autonome 4G/5G

SANTA CLARA, Californie--(BUSINESS WIRE)--LotusFlare, le fournisseur d’une plateforme de commerce et de monétisation numérique, native du cloud et basée sur l’IA pour les fournisseurs de services de communication (FSC), a annoncé aujourd’hui que Palau National Communications Corporation (PNCC) l’avait sélectionnée pour fournir une plateforme de commerce et de monétisation complète, comprenant un système numérique complet de soutien aux entreprises (digital business support system, dBSS) dans le cadre du programme plus large de modernisation du réseau 4G/5G Standalone (SA) de PNCC.

La solution de LotusFlare soutiendra les services de téléphonie mobile, de haut débit fixe et de télévision numériqueles des abonnés de PNCC, tout en offrant des capacités multilocataires uniques, conformes à la stratégie numérique et régionale à long terme de PNCC.

PNCC s’est lancée dans un programme complet de modernisation technologique axé sur l’accélération de la mise sur le marché, l’amélioration de l’expérience client et l’efficacité opérationnelle à long terme. À l’issue d’un appel d’offres concurrentiel, PNCC a sélectionné LotusFlare pour son équipe hautement qualifiée, sa technologie native du cloud, son ADN Internet et son expérience éprouvée dans l’accompagnement de grands fournisseurs de services de communication à l’échelle mondiale.

En tant qu’opérateur national de télécommunications de la République des Palaos, PNCC est en train d’entreprendre une transformation complète de son réseau afin de déployer un réseau mobile 4G/5G SA basé sur les principes de l’architecture ouverte, parallèlement à un cœur de réseau natif du cloud, des systèmes OSS/BSS et des plateformes numériques. Ce programme vise à améliorer la flexibilité des services, à renforcer la résilience du réseau et à soutenir le développement numérique à long terme du pays.

« PNCC prouve que l’isolement géographique n’est plus un obstacle à des expériences numériques de classe mondiale. En utilisant LotusFlare DNO™ Cloud, PNCC est en train de dépasser les limites héritées du passé et de devenir une plateforme moderne et multilocataires pouvant servir de modèle numérique à la région du Pacifique », a déclaré Sam Gadodia, PDG de LotusFlare. « L’expertise et l’approche innovante de LotusFlare aideront PNCC à obtenir des résultats commerciaux favorables et à améliorer l’expérience client pour la population des Palaos. »

Simon Fraser, PDG de PNCC, a confié pour sa part : « Le partenariat avec LotusFlare permet à PNCC de déployer une plateforme numérique native du cloud au cœur de notre nouveau réseau 4G/5G SA. Un dBSS moderne, basé sur des API, est essentiel pour garantir l’agilité et permettre l’introduction rapide de nouveaux services numériques pour nos clients. L’isolement géographique ou la taille ne devraient jamais limiter les ambitions numériques : les habitants des Palaos méritent une connectivité de classe mondiale, et cette transformation leur garantit de l’obtenir. »

À propos de PNCC

Palau National Communications Corporation (PNCC) est le fournisseur national de télécommunications de la République des Palaos. L’entreprise fournit des services de connectivité mobile, fixe, haut débit et internationale dans tout le pays.

À propos de LotusFlare

Basée au cœur de la Silicon Valley, LotusFlare simplifie la technologie et l’expérience client pour offrir des résultats précieux aux entreprises. Son produit phare, DNO™ Cloud, est une plateforme de commerce et de monétisation native du cloud basée sur l’IA qui sert de Business Support System (BSS) numérique aux fournisseurs de services de communication. LotusFlare est également propriétaire et exploitante de Nomad eSIM, un service de connectivité mondial qui propose aux voyageurs des forfaits de données pratiques, fiables et abordables dans plus de 200 destinations.

LotusFlare est un partenaire de confiance pour un certain nombre de multinationales, dont Deutsche Telekom, T-Mobile US, A1, Globe Telecom, Liberty Latin America, Singtel, MTN et TELUS. Pour en savoir plus, rendez-vous sur lotusflare.com.

