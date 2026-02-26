-

Mobileum supporta il lancio dell'estensione VOLTIS 5G di GSMA Industry Services, per semplificare la verifica del roaming 5G globale

Con il nuovo framework meno complessità dei test bilaterali e time to market più rapido per i servizi roaming di prossima generazione

CUPERTINO, California--(BUSINESS WIRE)--Mobileum Inc. ("Mobileum"), leader mondiale nelle soluzioni di analisi e di rete, oggi ha annunciato una maggior partecipazione al supporto del lancio del programma di verifica dell'estensione 5G VOLTIS (Voice over LTE Interoperability & Testing Service) di GSMA Industry Services. Il nuovo programma ampliato non si limita all'attuale framework di verifica VoLTE/IMS, ma comprende anche la verifica della prontezza operativa al 5G grazie a un percorso standardizzato, rivolto agli operatori, per la convalida di nuova generazione di roaming e interoperabilità.

In qualità di selezionato partner per la verifica, Mobileum gestisce l'intero processo di convalida, dalla pianificazione dei test e dalla convalida delle risorse fino all'esecuzione e al troubleshooting dei test, compresa la reportistica finale, per offrire agli operatori internazionali un'esperienza di verifica lineare e riconosciuta in tutto il mondo.

