Mobileum supporta il lancio dell'estensione VOLTIS 5G di GSMA Industry Services, per semplificare la verifica del roaming 5G globale
Mobileum supporta il lancio dell'estensione VOLTIS 5G di GSMA Industry Services, per semplificare la verifica del roaming 5G globale
Con il nuovo framework meno complessità dei test bilaterali e time to market più rapido per i servizi roaming di prossima generazione
CUPERTINO, California--(BUSINESS WIRE)--Mobileum Inc. ("Mobileum"), leader mondiale nelle soluzioni di analisi e di rete, oggi ha annunciato una maggior partecipazione al supporto del lancio del programma di verifica dell'estensione 5G VOLTIS (Voice over LTE Interoperability & Testing Service) di GSMA Industry Services. Il nuovo programma ampliato non si limita all'attuale framework di verifica VoLTE/IMS, ma comprende anche la verifica della prontezza operativa al 5G grazie a un percorso standardizzato, rivolto agli operatori, per la convalida di nuova generazione di roaming e interoperabilità.
In qualità di selezionato partner per la verifica, Mobileum gestisce l'intero processo di convalida, dalla pianificazione dei test e dalla convalida delle risorse fino all'esecuzione e al troubleshooting dei test, compresa la reportistica finale, per offrire agli operatori internazionali un'esperienza di verifica lineare e riconosciuta in tutto il mondo.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Contacts
QUEXOR GROUP INC.
Cheryl Fritz | cfritz@quexor.com | Cell.: +1 (703) 856-5932
Comunicazioni e media aziendali – Mobileum
Sandra Almeida | sandra.almeida@mobileum.com | Cell. +351 939650229