Andersen Consulting breidt het aanbod voor digitale transformatie uit met Aesys

Andersen Consulting maakt een samenwerkingsakkoord bekend met Aesys, een bedrijf gevestigd in Italië, om haar capaciteiten in technologie- en systeemintegratie te versterken.

Aesys werd in 2013 opgericht. Het bedrijf is gespecialiseerd in digitale technologie- en systeemintegratie en levert end-to-end IT-oplossingen. Het bedrijf combineert expertise in softwareontwikkeling, cloud computing, machine learning en cybersecurity met een sterke trackrecord in het bankwezen en integratie van automobielsystemen, om organisaties te helpen digitale transformatie te versnellen en technologie-infrastructuur te versterken.

“Via deze samenwerking kunnen we klanten nog meer waarde bieden door onze grondige expertise in systeemintegratie met het wereldwijde platform van Andersen Consulting te combineren,” verklaart Samuel Roberto, international business manager van Aesys. “Samen zullen we organisaties helpen om hun technologiegrondslag te versterken, innovatieve oplossingen toe te passen in domeinen zoals machine learning en cybersecurity, en duurzame digitale transformatie te verwezenlijken.”

“Dit akkoord met Aesys vormt een natuurlijke match voor Andersen Consulting,” aldus Mark L. Vorsatz, internationaal voorzitter en CEO van Andersen. “Hun erfgoed van uitmuntendheid in systeemintegratie, gekoppeld met hun recente uitbreiding naar geavanceerde technologieservices, bevordert de waarde die we leveren aan klanten die zich een weg door digitale transformatie banen.”

