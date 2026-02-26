Accenture et Mistral AI accélèrent la réinvention des entreprises grâce à une IA déployable à grande échelle, offrant à leurs clients une autonomie stratégique

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Accenture (NYSE : ACN) et Mistral AI (Mistral) annoncent une collaboration stratégique pluriannuelle visant à aider les organisations, en Europe et à l'international, dans l’accélération du déploiement de l’IA avancée à grande échelle. Les deux entreprises accompagneront leurs clients dans la mise en œuvre rapide de solutions d’IA sécurisées, conformes aux exigences propres à chaque région.

Accenture et Mistral AI, codévelopperont et déploieront des solutions d'IA pour les entreprises, spécialement conçues pour répondre à des enjeux sectoriels concrets et générer un impact mesurable dans tous les secteurs d’activités et industries. Les clients bénéficieront à la fois de l’innovation scientifique et de la gamme de solutions d’IA de Mistral AI, ainsi que de l’expertise reconnue d’Accenture en matière d’architecture, de gouvernance et de passage à l’échelle de l’IA au sein d’organisations complexes. Cette approche conjointe permettra aux entreprises de créer de la valeur rapidement dans un cadre sécurisé, grâce au réseau mondial de spécialistes en IA d'Accenture et à sa connaissance approfondie des processus métiers, des environnements réglementaires et des enjeux de transformation.

« Nos clients recherchent des solutions d'IA qui allient des performances de classe mondiale à la maîtrise complète que la technologie de Mistral AI offre aux entreprises », déclare Mauro Macchi, directeur général d’Accenture pour l’Europe, le Moyen‑Orient et l’Afrique. « En nous associant à Mistral AI, un innovateur mondial de premier plan, nous combinons des modèles souverains et la capacité de déployer la technologie à grande échelle, tous secteurs, zones géographiques et fonctions métiers confondus. Notre collaboration permettra aux entreprises, en Europe et dans le monde, d’accélérer leur réinvention grâce à l’IA, de manière sécurisée et pleinement alignée sur leurs priorités stratégiques. »

Arthur Mensch, directeur général et cofondateur de Mistral AI, ajoute : « Nous sommes fiers de nous associer à Accenture, dont l’envergure internationale et l’expertise sectorielle en font un partenaire idéal pour poursuivre la transformation par l’IA des entreprises à grande échelle. Ensemble, nous aiderons les organisations à déployer des solutions d’IA répondant à leurs besoins en matière de performance, de contrôle et de personnalisation. Cette collaboration marque une étape importante pour permettre aux entreprises du monde entier de concrétiser le retour sur investissement de l’IA. »

Les deux entreprises lanceront des programmes dédiés de formation et de certification à destination des clients, afin de leur apporter les connaissances et les compétences nécessaires pour déployer, affiner et exploiter à grande échelle des solutions alimentées par Mistral IA. Elles assureront également l’accompagnement en conduite du changement nécessaire à une transformation réussie.

Dans le cadre de cet accord, Accenture deviendra client de Mistral AI et équipera ses équipes des modèles et produits de Mistral AI, dont Mistral AI Studio. Accenture intégrera également les technologies de Mistral AI dans ses opérations pour soutenir le déploiement de solutions pour ses clients.

