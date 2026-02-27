-

Andersen Consulting携手Aesys拓展数字化转型服务

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting宣布与总部位于意大利的公司Aesys达成合作协议，强化其在技术和系统集成领域的服务能力。

Aesys成立于2013年，是一家数字技术和系统集成公司，致力于提供端到端IT解决方案。该公司将软件开发、云计算、机器学习和网络安全方面的专业能力与在银行和汽车系统集成领域的卓越往绩相结合，帮助企业加速数字化转型和强化技术基础设施。

Aesys国际业务经理Samuel Roberto表示：“通过本次合作，我们可以将自身深厚的系统集成专业能力与Andersen Consulting的全球平台相结合，为客户创造更大价值。我们将携手帮助企业夯实技术基础，在机器学习和网络安全等领域采用创新解决方案，实现可持续的数字化转型。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“与Aesys达成的这项协议对Andersen Consulting而言是天然的契合。他们在系统集成领域的卓越传承，加上近期向先进技术服务的拓展，提升了我们为正在进行数字化转型的客户提供的价值。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过5万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在1000多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

