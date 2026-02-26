GoldState Music y Bridgepoint anuncian una alianza estratégica con el objetivo de realizar inversiones de crecimiento

LONDON & WEST PALM BEACH, Florida--(BUSINESS WIRE)--Bridgepoint, uno de los principales inversores del mercado medio a nivel internacional, ha anunciado hoy que ha establecido una alianza estratégica con GoldState Music, una plataforma de inversión en música de primer orden, comprometiéndose a realizar una importante inversión como inversor principal en la estrategia de crecimiento de GoldState. El capital financiará un programa de inversión específico centrado en la creación y expansión de empresas de alta calidad dedicadas a la música a nivel internacional.

GoldState Music es una empresa de inversión privada fundada en 2022 por Charles Goldstuck, un veterano del sector que ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de numerosas empresas musicales, así como en las carreras de muchos artistas y compositores de renombre.

