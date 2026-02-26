La suite de seguridad ELERA® de Toshiba impulsa a Grupo El Rosado con procesos de pago más ágiles y tiendas más inteligentes

RESEARCH TRIANGLE PARK, N.C.--(BUSINESS WIRE)--Grupo El Rosado, uno de los principales retailers de Ecuador, está mejorando la eficiencia en tienda y transformando la experiencia del cliente con la Suite de seguridad ELERA®, desarrollada por Toshiba Global Commerce Solutions. Al aprovechar la avanzada tecnología de inteligencia artificial y visión por computadora, la Suite de Seguridad ELERA® junto con ELERA® Produce Recognition garantiza una identificación consistente y precisa de productos frescos.

Esta solución mejora la experiencia de autocobro al eliminar la necesidad de ingresar manualmente los códigos de producto. Gracias a la tecnología integral de edge computing, la solución de Toshiba también minimiza el riesgo de pérdidas, fortalece la confianza del comprador y acelera el proceso de pago, ofreciendo una experiencia de autoservicio fluida y eficiente.

Las 27 tiendas que participan en el piloto ya están generando beneficios medibles en la satisfacción del cliente y la productividad en tienda. Las tiendas reportan un incremento del 50 % al 70 % en las transacciones a través de autocobro.Una característica distintiva de la Suite de Seguridad ELERA®, fundamental para el retailer, es su capacidad para reconocer con precisión más de 700 códigos únicos de productos frescos, así como una amplia variedad de artículos de esta categoría. La solución también está reduciendo las tasas de intervención del personal en el autocobro del 50 % a aproximadamente entre el 10 % y el 20 %. Al dedicar menos tiempo al autopago, los colaboradores pueden enfocarse en responsabilidades de mayor valor dentro de la tienda.

“Las mejoras en el autocobro proporcionadas por Toshiba y la Suite de Seguridad ELERA® son especialmente significativas en días de alta afluencia, cuando las promociones de productos frescos atraen a más compradores. Mi equipo y yo podemos brindar un mejor servicio al cliente cuando trabajamos de manera más eficiente y con menos estrés durante las horas pico”, señaló Adriana Correa, Gerente de Tienda en Hipermarket El Dorado, una de las cadenas de Grupo El Rosado. “Cuando hay menos miembros del equipo asignados al autopago, nuestro personal puede enfocarse en otras tareas operativas y aumentar la productividad general en la tienda.”

Con el despliegue completado en menos de cuatro meses, la exitosa implementación del piloto es testimonio de la sólida colaboración entre Grupo El Rosado, Toshiba y sus valiosos socios. COMPUHELP realizó la instalación, mientras que el integrador de sistemas 33° Sur fue responsable de la implementación integral. A lo largo del proyecto, los socios involucrados mantuvieron una colaboración cercana y realizaron validaciones continuas del sistema para cumplir con el cronograma y optimizar el desempeño del reconocimiento de productos frescos. Este alto nivel de coordinación permitió al equipo entregar una solución robusta a tiempo para la temporada alta de productos frescos.

“El éxito de Grupo El Rosado con la Suite de Seguridad ELERA® refleja el compromiso de Toshiba con la innovación y nuestro papel como socio tecnológico de confianza. Al combinar inteligencia artificial, visión por computadora y edge computing, estamos permitiendo que Grupo El Rosado reinvente el autocobro para impulsar mejoras medibles en la experiencia del cliente, la reducción de pérdidas y las operaciones en tienda”, afirmó Manuel Medecigo, vicepresidente de Ventas para Latinoamérica en Toshiba Global Commerce Solutions. “Esta colaboración demuestra el impacto significativo de las alianzas estratégicas cercanas y la profunda experiencia de Toshiba en retail.”

La más reciente actualización de la Suite de Seguridad ELERA® es una de las muchas implementaciones exitosas entre Grupo El Rosado y Toshiba. La alianza continúa evolucionando en las distintas cadenas del retailer, comenzando en 2012 con la modernización del sistema de punto de venta (POS) y expandiéndose en 2022 para incluir soluciones de autocobro y el software ELERA®.

Sobre El Grupo Rosado:

Grupo El Rosado es una de las empresas más destacadas de Ecuador, y representa un claro ejemplo de innovación y desarrollo en el país. La corporación opera cadenas de supermercados, jugueterías, cines, restaurantes, tiendas de música y video, presentes en las principales ciudades del país. En el sector retail, se posiciona como una de las cadenas líderes y de mayor cobertura a nivel nacional, con marcas como: Hipermarket, Mi Comisariato, Mini, Ferrisariato, Mi Juguetería, Tuti, Mi Panadería, Baby Center y Rio Store.

Sobre Toshiba Global Commerce Solutions:

Toshiba Global Commerce Solutions impulsa al retail a crecer y prosperar a través de un ecosistema dinámico de soluciones y servicios más inteligentes y ágiles, que permiten a los retailers evolucionar con resiliencia frente a las nuevas generaciones de consumidores y adaptarse a las condiciones del mercado. Respaldados por una organización global de colaboradores y socios estratégicos, los retailers obtienen mayor visibilidad y control sobre sus operaciones, así como la flexibilidad para construir, escalar y transformar experiencias en tienda que anticipan y responden a las necesidades cambiantes de los consumidores.

