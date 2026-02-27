1089 Inc.、プライス・フォーブスおよびOkaと提携　ロイズ・シンジケート1922引受のカーボン資産保険枠組みを発表

ロンドン＆コロラド州ボルダー--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 1089 Inc.は、プライス・フォーブスおよびOka・カーボン・インシュアランス・カンパニーと共同で、制度的セーフガード、規律ある金融基盤、そして検証可能なデータ完全性を炭素市場にもたらすことを目的とした、保険付きカーボン資産の立ち上げを発表しました。

本フレームワークは、1089のCX89 Advanced Fuels Carbon Assets（先進燃料由来のカーボン資産）に対する明確に定義されたリスク補償枠を提供するもので、ロイズ・シンジケート1922が引き受け、プライス・フォーブスおよびOkaの支援のもとで組成されました。本プログラムは、ラッピング（保険付与）からミンティング（資産化）までの間に発生し得るクレジット劣化によるパフォーマンス損失を防止するための、機関投資家水準の保護を導入します。

1089 Inc.の創業者兼CEOであるルーク・ハンリーは、本フレームワークの中核的な考え方について次のように述べています。

「炭素市場の未来は、環境的な“償い”の概念の上に築かれるものではありません。金融インセンティブと脱炭素化の成果を整合させる、構造化された参加の仕組みによって築かれるのです」

Okaの創業者兼CEOであるクリス・スレーター氏は、次のように付け加えました。「自主的炭素市場はこれまで、機関投資家資本を受け入れるために必要な金融インフラを欠いていました。資産そのものに明確な無効化リスク補償を組み込むことで、最も重要な部分に確実性とバランスシート上の強度をもたらします。これは、炭素を投資可能かつ保険可能なアセットクラスとして確立するための決定的な一歩です」

本フレームワークは、組み込み型保険、クレジット登録機関による監督、そして改ざん不可能な会計管理を統合しています。これにより、企業はサプライチェーン全体にわたる燃料関連の業務排出に対応し、市場需要を拡大可能な低排出燃料生産を支援する金融インセンティブへと転換することが可能になります。

「グローバルな炭素市場の複雑性を踏まえると、炭素に金融を合わせるのではなく、金融を炭素に適用する方が現実的です」と、ハンリーは述べています。

プライス・フォーブスのブローキング部門責任者であるスペンサー・リー氏は、 その意義について次のように強調しました。「無効化リスクを対象とする組み込み型補償についてロイズの引受能力を確保することで、流動性と投資家信頼を高める透明なリスク移転フレームワークを構築しました。 炭素市場が成熟するにつれ、こうした規律あるブローキング手法が不可欠になります」

CX89 Advanced Fuels Carbon Assets（先進燃料関連のカーボン資産）は、石油・ガス、データセンター、製造業、EV充電インフラ、発電および電力供給、航空・自動車・海運・鉄道分野にわたるScope 1-3排出に対応します。

CX89 Advanced Fuels Carbon Assetsは、グローバルに購入可能です。

燃料連動型オフセット資産やポートフォリオ分散を検討している企業・機関投資家、および報道関係者からの問い合わせは、1089 info@1089inc.com までご連絡ください。

1089 Inc.は、グローバル炭素市場の進化を先導するカーボン資産インフラ企業です。

www.1089inc.com

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。