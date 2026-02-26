ThreatAware obtiene 25 millones de dólares de One Peak para reforzar la seguridad corporativa

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--ThreatAware, la plataforma de gestión de activos cibernéticos y de seguridad digital de confianza para empresas de sectores como el comercio minorista, los servicios financieros y la energía, anunció hoy que ha obtenido 25 millones de dólares de One Peak, una empresa de inversión especializada en software de rápido crecimiento. Esta financiación permitirá a ThreatAware expandir sus operaciones en Norteamérica y avanzar en su ambiciosa hoja de ruta de productos, incluido el lanzamiento de su espacio de trabajo de seguridad impulsado por inteligencia artificial.

