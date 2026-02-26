Proxima Fusion, RWE, el Estado Libre de Baviera y el Instituto Max Planck de Física de Plasmas firman un acuerdo para construir la primera planta comercial de fusión en Europa

MÚNICH--(BUSINESS WIRE)--Proxima Fusion, la empresa europea de energía de fusión con mayor crecimiento, ha firmado un acuerdo con el Estado Libre de Baviera, RWE y el Instituto Max Planck de Física de Plasmas (IPP) para poner en marcha la primera planta comercial de fusión tipo stellarator en Europa.

