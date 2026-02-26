Proxima Fusion, RWE, el Estado Libre de Baviera y el Instituto Max Planck de Física de Plasmas firman un acuerdo para construir la primera planta comercial de fusión en Europa
- El memorando de entendimiento marca un camino claro para levantar la primera planta de fusión tipo stellarator, Stellaris, en Europa.
- El stellarator de demostración Alpha de Proxima se construirá primero en Garching, mientras que la planta Stellaris está prevista posteriormente en Gundremmingen. Ambos proyectos generarán miles de empleos y reforzarán la competitividad y la seguridad energética europea.
- Proxima financiará aproximadamente el 20 % del proyecto mediante inversión privada, mientras que Baviera ha señalado una posible contribución estatal del 20 %.
MÚNICH--(BUSINESS WIRE)--Proxima Fusion, la empresa europea de energía de fusión con mayor crecimiento, ha firmado un acuerdo con el Estado Libre de Baviera, RWE y el Instituto Max Planck de Física de Plasmas (IPP) para poner en marcha la primera planta comercial de fusión tipo stellarator en Europa.
