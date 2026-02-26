El Grupo Telekom Srbija logra una calificación crediticia internacional emblemática de Fitch y Moody’s, en un hecho histórico pionero para los Balcanes Occidentales

BELGRADO, Serbia--(BUSINESS WIRE)--El Grupo Telekom Srbija anunció hoy que recibió calificaciones crediticias internacionales de Fitch Ratings y Moody’s Investors Service, lo que representa un hito histórico como primera empresa con sede en los Balcanes Occidentales en lograr esta distinción.

Fitch Ratings confirmó la calificación de emisor a largo plazo de Telekom Srbija en relación con su emisión debut de bonos en el mercado financiero internacional, en un reconocimiento a la sólida posición en el mercado del Grupo, un perfil resiliente de flujo de efectivo y una estrategia financiera disciplinada. Moody’s Investors Service asignó una calificación B1 a la emisión de bonos de la empresa, lo que destaca el rendimiento operativo establecido de Telekom Srbija y su importancia estratégica dentro del sector de telecomunicaciones regional.

Como la primera empresa con sede en los Balcanes Occidentes en emitir bonos en el mercado financiero internacional y en obtener calificaciones de dos de las principales agencias de calificación crediticia del mundo, Telekom Srbija ha establecido un nuevo estándar para el sector corporativo de la región. Este logro pone de manifiesto la mayor confianza de los inversores, tanto en la empresa como en el potencial económico más amplio de Serbia y los Balcanes Occidentales.

Vladimir Lučić, director general de Telekom Srbija, afirmó:

“Este es un momento definitorio para Telekom Srbija y para la comunidad empresarial más amplia en nuestra región. Por primera vez, una empresa con sede en los Balcanes Occidentales ha logrado acceder con éxito al mercado de bonos internacional y ha obtenido calificaciones crediticias de las agencias más respetadas a nivel mundial. Este hito evidencia la solidez de nuestro modelo de negocio, el crecimiento sostenido que hemos conseguido en nuestros mercados principales y la credibilidad construida con nuestros inversores internacionales. Consideramos que este logro allanará el camino para que otras empresas serbias y de la región puedan acceder a los mercados de capitales globales en condiciones competitivas”.

Telekom Srbija Group es el proveedor líder de telecomunicaciones y servicios digitales en el sudeste de Europa, y presta servicios a millones de clientes en los segmentos de telefonía móvil, telefonía fija, banda ancha y multimedia. En los últimos años, la empresa aceleró inversiones en expansión de redes, plataformas digitales y contenido multimedia, para reforzar su posición competitiva e impulsar un crecimiento sostenible a largo plazo.

Acerca del Grupo Telekom Srbija

El Grupo Telekom Srbija, con sede central en Serbia y presencia en 13 países de Europa y el resto del mundo (SER, BIH, MNE, CRO, SI, NMK, TUR, AUT, CH, GER, EE. UU., NL, BE), es uno de los operadores de telecomunicaciones más grandes y más pujantes del sudeste de Europa. Además, es líder en la transformación digital de los Balcanes Occidentales, con casi 14 millones de suscriptores y más de 13.000 empleados. El Grupo presta servicios en cuatro segmentos clave: telefonía fija, comunicaciones móviles, Internet y multimedia.

