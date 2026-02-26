H&R Block Canada fait appel à Affirm pour alléger la saison des impôts

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--La saison sans doute la moins préférée de l’année vient d’amorcer un virage des plus positifs. Affirm (NASDAQ : AFRM) et H&R Block Canada, Inc. ont annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat qui procurera aux clients de H&R Block partout au Canada des options de paiement flexibles.

Les contribuables admissibles peuvent désormais échelonner le paiement du coût des services fiscaux professionnels en versements simples et transparents, et ce, sans frais de retard, sans frais cachés et sans intérêts composés. Un récent sondage mené par H&R Block a révélé que 37 % des Canadiens ont l’impression de ne pas bien comprendre tous les crédits et prestations auxquels ils pourraient avoir droit, d’où l’importance de bénéficier du soutien d’experts.

C’est la toute première fois qu’un important service canadien de préparation de déclarations de revenus s’associe à Affirm pour offrir une option de paiement échelonné. De nombreux consommateurs comptent sur la saison des impôts pour remettre de l’argent dans leurs poches, et Affirm et H&R Block mettent à la disposition des Canadiens une solution plus avisée pour recourir aux experts voulus afin de maximiser leurs prestations, leurs crédits et leurs remboursements d’impôt, en leur donnant la possibilité de répartir le coût dans le temps.

Pour commencer, rien de plus simple. Après avoir arrêté votre choix sur Affirm à l’étape du paiement dans les bureaux participants (option qui sera bientôt offerte en ligne), les clients obtiennent une réponse d’approbation en temps réel et peuvent alors choisir le plan de paiement qui leur convient. Pas de surprises, pas de clauses en petits caractères problématiques. Des modalités claires et transparentes tout simplement, et la tranquillité d’esprit qui s’ensuit.

« Pendant la saison des impôts, les Canadiens ont tout intérêt à bénéficier de l’aide d’un expert, et nous tenons à rendre cette expérience aussi simple que possible », a déclaré Peter Bruno, président de H&R Block Canada. « Notre partenariat avec Affirm nous permet d’offrir à nos clients plus de flexibilité et de contrôle. Tout comme nous proposons aux Canadiens des options quant à la façon de produire leur déclaration de revenus, que ce soit en personne, par voie électronique ou par eux-mêmes à l’aide de notre logiciel primé, nous offrons à nos clients, par l’intermédiaire de ce partenariat, des options de paiement qui leur permettent de se concentrer sur l’optimisation de leurs remboursements. Un outil de plus pour rendre la saison des impôts un peu plus simple pour les Canadiens. »

« La saison des impôts comporte déjà son lot de difficultés pour de nombreux Canadiens qui doivent composer avec des dates limites, de la paperasse et une source d’incertitude financière non négligeable. Grâce aux options de paiement flexibles, les clients ont désormais accès à des conseils véritablement bénéfiques, mais qu’ils n’auraient pas forcément utilisés autrement », a déclaré Wayne Pommen, chef des revenus d’Affirm. « En nous associant à H&R Block, nous sommes heureux de contribuer à alléger ce stress et d’aider les Canadiens à économiser temps et argent en mettant à leur disposition un mode de paiement transparent, sans artifices ni surprises. »

H&R Block s’ajoute à près de 480 000 marchands qui font confiance à Affirm, y compris des détaillants canadiens de premier plan comme Amazon, Apple, Samsung, Chaussures Browns et bien d’autres.

À propos de H&R Block

Partenaire de confiance des Canadiens depuis plus de 60 ans, H&R Block Canada est le chef de file en matière de fiscalité au pays. Son équipe de pros de l’impôt, qui assure un service dans plus de 1000 emplacements au Canada, utilise les dernières technologies et une expertise concrète pour aider les gens à produire leur déclaration en personne ou par voie électronique, ou à l’aide de notre logiciel d’impôt. H&R Block Canada peut aider les particuliers, ainsi que les petites entreprises et les sociétés à préparer leur déclaration de revenus, en plus de s’occuper des impôts des É.-U. ou de revenus de location ou de succession et fiducie. Le programme de formation complet de H&R Block, l’Académie fiscale, aide nos pros de l’impôt à mettre continuellement à jour leurs compétences. Pour en savoir plus, visitez www.hrblock.ca/fr ou composez le 1-800-HRBLOCK.

À propos d’Affirm

Affirm a pour mission de proposer des produits financiers honnêtes qui améliorent la vie. En bâtissant un nouveau type de réseau de paiement – fondé sur la confiance et la transparence et accordant la priorité aux gens – nous permettons à des millions de consommateurs de dépenser et d’épargner de façon responsable, et offrons à des milliers d’entreprises les outils nécessaires pour stimuler leur croissance. Contrairement à la plupart des cartes de crédit ou autres solutions de paiement échelonné, nous ne facturons jamais de frais de retard ou de frais cachés. Suivez Affirm sur les médias sociaux : LinkedIn | Instagram | Facebook | X.

Taux de 0 à 31,99 % de TAC (sous réserve de la réglementation provinciale). Les options de paiement par l’intermédiaire d’Affirm Canada Holdings Ltd. (« Affirm ») sont soumises à une vérification d’admissibilité, dépendent du montant de l’achat, varient selon le commerçant et peuvent ne pas être offertes dans toutes les provinces ou territoires. Un acompte (ou un paiement dû aujourd’hui) peut être exigé.

AFRM-PA