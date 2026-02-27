Hydnum Steel si assicura 500 MW di energia elettrica, un fondamentale passo avanti nella costruzione della sua centrale di acciaio pulito in Spagna

PUERTOLLANO, Spagna--(BUSINESS WIRE)--Hydnum Steel ha intrapreso un passo decisivo verso la costruzione della prima centrale di acciaio pulito in Spagna dopo aver ottenuto l'accesso alla rete elettrica nel nodo di Brazatortas nella provincia di Ciudad Real. L'azienda ha ottenuto una capacità elettrica di 500 MW, come pubblicato nell'Official State Gazette, che dovrebbe essere sufficiente a garantire la fornitura del suo forno elettrico ad arco.

