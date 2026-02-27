SOLUM y Competera amplían su colaboración para integrar soluciones de precios basadas en IA con ejecución ESL en tiempo real en toda Europa

DUESSELDORF, Germany--(BUSINESS WIRE)--SOLUM (KOSPI: 248070) y Competera anunciaron la ampliación de su asociación estratégica para conectar aún más la inteligencia de precios impulsada por IA con la ejecución en tiempo real de las etiquetas electrónicas de estantería (ESL) en las redes minoristas europeas. El anuncio se produce tras la fuerte acogida en EuroShop, donde la solución integrada generó un gran interés entre los operadores del sector retail de toda la región.

Esta colaboración combina las soluciones de precios basadas en IA de Competera para el retail empresarial con la plataforma Newton ESL de SOLUM, lo que permite a los minoristas alinear una optimización avanzada de precios con una comunicación sincronizada en el estante.

La plataforma de Competera aplica aprendizaje automático y análisis avanzados para ayudar a los minoristas a equilibrar competitividad y precios basados en valor, fortalecer la fidelidad del cliente, mejorar la precisión de los precios y generar resultados sostenibles de ingresos y márgenes en amplios surtidos. A través de la integración por API con la infraestructura Newton ESL de SOLUM, impulsada por el protocolo Newton de alta velocidad y baja latencia, las recomendaciones de precios optimizadas pueden implementarse de forma automática y coherente en las tiendas.

Esta arquitectura permite actualizaciones de precios rápidas y sincronizadas en grandes redes de tiendas, garantizando una ejecución fiable de estrategias de precios basadas en datos.

En EuroShop, los minoristas respondieron positivamente a la posibilidad de conectar la inteligencia de precios directamente con la ejecución ESL en vivo, reflejando la creciente importancia de vincular el análisis avanzado con una infraestructura en tienda fiable. El sólido interés mostrado durante el evento dio lugar to a discusiones detalladas sobre prioridades de implementación y vías de integración; ambas compañías acordaron seguir colaborando estrechamente con los minoristas interesados para perfeccionar los modelos de implementación y acelerar la transformación del pricing impulsada por IA en Europa.

Alex Halkin, CEO y cofundador de Competera, comentó:

“Los minoristas de gran escala buscan cada vez más combinar inteligencia avanzada de precios con una ejecución fiable en tienda. Ampliar nuestra colaboración con SOLUM nos permite llevar la tarificación basada en IA al entorno físico del comercio, garantizando que las estrategias se apliquen de forma coherente y a escala en las redes minoristas europeas.”

Daniel Lee, CEO de SOLUM Europe, añadió:

“Un ecosistema retail conectado requiere más que análisis avanzados. Depende de una infraestructura capaz de ejecutar a gran escala. La alineación de las soluciones de fijación de precios impulsadas por IA de Competera con nuestra plataforma Newton ESL refuerza la base comercial necesaria para implementar estrategias de precios inteligentes de manera fluida y a nivel empresarials.”

Acerca de SOLUM

Fundada en 2015 como un spin‑off de Samsung Electro‑Mechanics, SOLUM es una empresa que cotiza en la bolsa KOSPI. Se ha establecido como líder en soluciones de energía, tecnologías de visualización y etiquetas electrónicas de estantería (ESL), impulsando la innovación en el sector retail a nivel mundial. Con un fuerte compromiso con la innovación centrada en el cliente y la transformación sostenible del comercio, SOLUM continúa desarrollando soluciones de alta calidad que permiten a los minoristas operar de manera más eficiente en un mundo cada vez más digital.

https://www.solum-group.com

Acerca de Competera

Competera ofrece a los minoristas soluciones de precios impulsadas por IA y centradas en el cliente, proporcionando precios óptimos con rapidez, precisión y simplicidad. Impulsada por su Contextual AI propietaria, la plataforma analiza continuamente miles de millones de combinaciones de precios y más de 20 factores de demanda — desde dinámica competitiva hasta comportamientos de clientes hiperlocales — para recomendar precios que maximizan la rentabilidad y fortalecen la lealtad del cliente. Desde 2017, Competera ha optimizado más de 60.000 millones de dólares en ingresos para más de 50 minoristas en 18 países.

https://competera.ai/