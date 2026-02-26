-

ThreatAware ottiene 25 milioni di dollari da One Peak per offrire ai team della sicurezza la possibilità di costruire

Dopo aver raggiunto la redditività e oltre 100 clienti, ThreatAware lancia il suo spazio di lavoro dedicato alla sicurezza basato sull'intelligenza artificiale, che offre ai team di sicurezza la libertà di creare esattamente ciò di cui hanno bisogno.

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--ThreatAware, la piattaforma di gestione degli asset informatici e di igiene informatica a cui si affidano imprese dei settori del retail, dei servizi finanziari e dell'energia, ha annunciato oggi di aver ottenuto un finanziamento di 25 milioni di dollari da One Peak, la società di private equity di crescita specializzata in aziende software in espansione ad alta crescita. L'investimento aiuterà ThreatAware ad ampliare le sue operazioni in rapida crescita in America del Nord e ad accelerare la sua ambiziosa roadmap di prodotti, incluso il lancio dello spazio di lavoro per la sicurezza gestito dall'IA di ThreatAware.

