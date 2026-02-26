Telekom Srbija Group verzekert belangrijke internationale kredietbeoordelingen van Fitch en Moody’s, een historische primeur voor de westelijke Balkan

BELGRADO, Servië--(BUSINESS WIRE)--Telekom Srbija Group maakte vandaag bekend dat het internationale kredietbeoordelingen heeft ontvangen van Fitch Ratings en Moody’s Investors Service. Dit markeert een historische mijlpaal als eerste bedrijf met hoofdzetel in de westelijke Balkan die deze onderscheiding behaalt.

Fitch Ratings bevestigde Telekom Srbija’s langetermijnemittentrating in verband met haar eerste uitgifte van obligaties op de internationale financiële markt, een erkenning van de sterke marktpositie, het robuust cashflowprofiel en de gedisciplineerde financiële strategie van de groep. Moody’s Investors Service kende een B1-rating toe aan de obligatieuitgifte van het bedrijf, wat getuigt van Telekom Srbija’s gevestigde operationele prestaties en strategisch belang binnen de regionale telecommunicatiesector.

Als eerste bedrijf met hoofdzetel in de westelijke Balkan dat obligaties op de internationale financiële markt uitgeeft en ratings wordt toegekend door twee van 's werelds vooraanstaande credit rating agencies, heeft Telekom Srbija een nieuwe standaard voor de bedrijfssector van de regio bepaald. Deze verwezenlijking is een teken van het groeiende vertrouwen van investeerders, zowel in het bedrijf als in het ruimere economische potentieel van Servië en de westelijke Balkan.

Vladimir Lučić, CEO van Telekom Srbija, verklaart:

“Dit is een bepalend moment voor Telekom Srbija en voor de ruimere bedrijfsgemeenschap in onze regio. Voor de eerste keer is een bedrijf met hoofdzetel in de westelijke Balkan met succes op de internationale obligatiemarkt aangetreden en verkreeg het kredietbeoordelingen van een aantal van de meest gewaardeerde wereldwijde ratingbureaus. Deze mijlpaal weerspiegelt de kracht van ons bedrijfsmodel, de aanhoudende groei die we in onze kernmarkten tot stand hebben gebracht en de geloofwaardigheid die we bij internationale investeerders hebben opgebouwd. Volgens ons zal deze verwezenlijking het pad effenen voor andere Servische en regionale bedrijven om op de wereldwijde kapitaalmarkten onder concurrentiële condities aan te treden.”

Telekom Srbija Group is de toonaangevende aanbieder van telecommunicatie en digitale services in Zuidoost-Europa, die ten dienste staat van miljoenen klanten in mobiele, vaste, breedband- en multimediaservices. De afgelopen jaren heeft het bedrijf de investeringen in netwerkuitbreiding, digitale platformen en mediacontent opgetrokken, om zo haar concurrentiële positie te versterken en duurzame groei op lange termijn te ondersteunen.

Over Telekom Srbija Group

De Telekom Srbija Group, met hoofdzetel in Servië en actief in 13 landen in Europa en daarbuiten (SER, BIH, MNE, CRO, SI, NMK, TUR, AUT, CH, GER, USA, NL, BE), is een van de grootste en snelst groeiende telecommunicatieoperatoren in Zuidoost-Europa en een leider in digitale transformatie in de westelijke Balkan. Met om en bij 14 miljoen abonnees en meer dan 13.000 werknemers, levert de Group diensten in vier hoofdsegmenten: vaste telefonie, mobiele communicatie, internet en multimedia.

