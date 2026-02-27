Hydnum Steel 確保 500 MW 供電，西班牙潔淨鋼廠建置案邁出關鍵一步

西班牙普埃爾托利亞諾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Hydnum Steel 獲准接入雷阿爾城省 Brazatortas 節點電網，為建置西班牙首座潔淨鋼廠邁出決定性一步。根據《國家官方公報》資訊，該公司已取得 500 MW 電力容量，足以確保電弧爐供電無虞。這項許可為伊比利半島這項指標性計畫樹立了重要里程碑。

Hydnum Steel 正穩步鞏固其身為歐洲可靠潔淨鋼鐵供應商的地位。這座全面數位整合廠房將以高效、永續的方式生產熱軋鋼捲，共創環境與經濟雙贏。針對亟需推動生產流程脫碳的鋼鐵消費產業，Hydnum Steel 將提供完善解決方案，同時供應歐盟市場供不應求的扁鋼。歐洲各國每年進口近 1,100 萬噸鋼鐵，而 Hydnum Steel 首期產能預計達 150 萬噸，最終年產量上看 270 萬噸。該廠將於 2026 年動工，投資金額逾 15 億歐元。營運初期，Hydnum Steel 預計創造逾 4,00 個直接就業機會，未來總數可望突破 1,000 個。

在核准併網過程中，生態轉型部優先審核具備減排效益的計畫，並將投資規模與預計動工日納入考量。Hydnum Steel 在上述評估指標上皆表現優異。該廠將徹底摒除化石燃料，全面採用 100% 再生能源；與傳統高爐鋼廠相比，碳排放量將大幅削減 98%。

