Proxima Fusion, RWE, Freistaat Bayern en Max Planck Institute for Plasma Physics ondertekenen een akkoord om de eerste commerciële fusie-energiecentrale ter wereld in Europa te bouwen

MÜNCHEN--(BUSINESS WIRE)--Proxima Fusion, Europa’s snelst groeiende fusie-energiebedrijf, heeft een akkoord ondertekend met Freistaat Bayern, RWE en Max Planck Institute for Plasma Physics (IPP) om de eerste commerciële stellarator-fusie-energiecentrale ter wereld op het stroomnet in Europa te plaatsen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.