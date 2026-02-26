-
Proxima Fusion, RWE, Freistaat Bayern en Max Planck Institute for Plasma Physics ondertekenen een akkoord om de eerste commerciële fusie-energiecentrale ter wereld in Europa te bouwen
- Memorandum of Understanding is afgestemd op een tastbaar pad om Stellaris, de eerste stellarator-fusie-energiecentrale, in Europa te bouwen.
- Proxima’s Alpha demonstratie-stellarator wordt eerst in Garching gebouwd, terwijl de energiecentrale Stellaris daarna voor Gundremmingen is gepland. Naar verwacht zullen de twee projecten duizenden banen creëren en het Europese concurrentievermogen en de energieveiligheid verstevigen.
- Proxima beoogt om ongeveer 20 procent van de projectkosten te financieren via particuliere investeringen, terwijl Bayern een mogelijke staatsbijdrage van 20 procent aangaf.
MÜNCHEN--(BUSINESS WIRE)--Proxima Fusion, Europa’s snelst groeiende fusie-energiebedrijf, heeft een akkoord ondertekend met Freistaat Bayern, RWE en Max Planck Institute for Plasma Physics (IPP) om de eerste commerciële stellarator-fusie-energiecentrale ter wereld op het stroomnet in Europa te plaatsen.
MÜNCHEN--(BUSINESS WIRE)--Proxima Fusion, het snelst groeiende fusie-energiebedrijf van Europa, kondigde vandaag aan dat het een Series A-financiering van € 130 miljoen ($ 150 miljoen) heeft afgerond. Het gaat om de grootste private investeringsronde in fusie-energie in Europa. De serie A-financiering werd gezamenlijk geleid door Cherry Ventures en Balderton Capital. Belangrijke deelnemingen kwamen verder van UVC Partners, DeepTech & Climate Fonds (DTCF), Plural, Leitmotif, Lightspeed, Baye...