Andersen Consulting rozszerza ofertę w zakresie cyfrowej transformacji poprzez nawiązanie współpracy z firmą Aesys

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting informuje o wzmocnieniu zdolności w dziedzinie technologii i integracji systemów dzięki zawarciu umowy o współpracy z włoską firmą Aesys.

Założona w 2013 r. firma Aesys specjalizuje się w technologiach cyfrowych i integracji systemów oraz dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w dziedzinie IT. Firma łączy wiedzę fachową w zakresie opracowywania oprogramowania, przetwarzania danych w chmurze, uczenia maszynowego i cyberbezpieczeństwa z solidnym doświadczeniem w dziedzinie integracji systemów w sektorach bankowości i motoryzacji, wspierania organizacji w szybszej realizacji cyfrowej transformacji oraz wzmacniania ich infrastruktury technologicznej.

– Dzięki nawiązaniu tej współpracy możemy zapewnić naszym klientom jeszcze więcej korzyści poprzez połączenie bogatej wiedzy fachowej w zakresie integracji systemów z globalną platformą Andersen Consulting – powiedział Samuel Roberto, dyrektor ds. działalności międzynarodowej Aesys. – Razem będziemy pomagać organizacjom we wzmacnianiu ich podstaw technologicznych, wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach, jak uczenie maszynowe i cyberbezpieczeństwo, oraz osiąganiu cyfrowej transformacji o trwałych skutkach.

– Umowa zawarta z Aesys stanowi naturalne dopełnienie Andersen Consulting – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Wieloletnie doświadczenie firmy w dziedzinie integracji systemów, a także niedawne rozszerzenie jej oferty o zaawansowane usługi technologiczne pozwalają zwiększyć pulę korzyści, jakie dostarczamy klientom starającym się sprostać cyfrowej transformacji.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 50 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 1000 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

