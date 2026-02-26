GoldState Music en Bridgepoint kondigen strategisch partnerschap aan gericht op groeifinanciering

LONDEN & WEST PALM BEACH, Fla.--(BUSINESS WIRE)--Bridgepoint, een van 's werelds toonaangevende investeerders in het middensegment, heeft vandaag aangekondigd een strategisch partnerschap aan te gaan met GoldState Music, een vooraanstaand investeringsplatform voor de muziekindustrie. Bridgepoint zal aanzienlijk investeren als hoofdinvesteerder in de groeistrategie van GoldState. Het kapitaal zal een specifiek investeringsprogramma ondersteunen dat zich richt op het opbouwen en schalen van hoogwaardige muziekgerichte bedrijven wereldwijd.

GoldState Music is een private investeringsmaatschappij, opgericht in 2022 door brancheveteraan Charles Goldstuck, die een belangrijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van vele muziekbedrijven en in de carrières van talloze grote artiesten en songwriters.

