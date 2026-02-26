Veolia remporte plus d’1 Md£ de contrats dans la gestion des déchets au Royaume-Uni en 2025

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Veolia (Paris:VIE), leader mondial dans la gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie - avec plus de 15 500 collaborateurs au Royaume-Uni - a gagné, en 2025, pour plus d'un milliard de livres sterling de contrats, nouveaux et reconduits, avec des autorités locales au Royaume-Uni. À travers ces contrats, Veolia fournira une large gamme de solutions adaptées pour aider les autorités locales à relever les défis en matière de préservation des ressources, de décarbonation, de santé publique et d'autonomie stratégique.

Entre 2020 et 2025, la division des services municipaux de Veolia au Royaume-Uni a enregistré une croissance de 35% en acquérant des nouveaux clients et en proposant des services innovants à ses clients existants.

Cette croissance a été soutenue par 11 contrats remportés ou renouvelés, notamment le contrat à long terme de gestion intégrée des déchets avec le district londonien de Bromley, desservant plus de 330 000 habitants, et par des opérations de collecte et de nettoyage de rues pour le compte des conseils de Sutton, Kingston, Croydon, Merton, East et North Hertfordshire (plus de 1,2 million d’habitants).

Désormais, Veolia travaille avec plus de 50 collectivités locales au Royaume-Uni, consolidant ainsi sa position de partenaire privilégié des municipalités pour la collecte des déchets, le nettoyage des rues, l’entretien des parcs, le traitement et la valorisation des matériaux.

« Notre expertise dans la fourniture de services de haute qualité, centrés sur les collectivités, est à la base de notre stratégie de croissance au Royaume-Uni. C’est tout l’enjeu de notre programme stratégique GreenUp, qui vise à créer de la valeur au niveau local grâce à notre savoir-faire et à la combinaison de nos métiers. En développant de solides partenariats avec les autorités municipales à travers le pays, nous aidons les collectivités locales à décarboner leurs services, à s’adapter aux évolutions législatives et à régénérer toujours plus de ressources. Nous sommes fiers d’être le partenaire de choix de nos clients municipaux en les accompagnant dans tous les aspects de la gestion de leurs services essentiels. Cette annonce souligne également la bonne dynamique de nos activités socles, qui nous permet de développer des offres innovantes et à forte valeur ajoutée. », déclare Estelle Brachlianoff, directrice générale de Veolia.

Veolia poursuit également des opportunités d’investissement et d’innovation afin de soutenir les collectivités et l’économie britannique dans son ensemble. Au cours des dix dernières années, le groupe a investi 1 milliard de livres sterling dans les infrastructures de recyclage et de gestion des déchets.

Par exemple, Veolia va inaugurer prochainement le plus grand projet de recyclage de plastique du Royaume-Uni, suite à un investissement de 70 millions de livres sterling dans la première installation de recyclage de PET en circuit fermé « de plateau en plateau » du pays, située dans le Shropshire.

Le groupe innove également en permanence pour proposer des services d’électrification, notamment à travers un projet inédit de “véhicule vers réseau” (vehicle-to-grid - V2G) avec le conseil municipal de Westminster, démontrant ainsi comment les camions de collecte de déchets peuvent alimenter les foyers britanniques en réinjectant l’énergie stockée dans leurs batteries vers le réseau local.

Outre ses efforts de décarbonation, Veolia accompagne également ses contrats d’initiatives à forte valeur sociale, ayant généré plus de 25 millions de livres sterling de valeur sociale en 2025, à travers des activités allant de l’emploi et l’approvisionnement en local à des dons et actions éducatives.

À PROPOS DE VEOLIA

Veolia, leader mondial des services à l’environnement, participe chaque jour à construire la sécurité écologique au bénéfice de la santé publique et de la compétitivité des industries et des territoires. Avec 215 000 salariés répartis sur les cinq continents, au plus proche des enjeux locaux, et grâce à ses technologies de pointe, le groupe dépollue, décarbone et régénère les ressources à travers des solutions concrètes combinant ses expertises dans le domaine de l’eau et des technologies de l’eau, des déchets - et notamment du traitement des déchets dangereux, et de l’énergie locale. En 2025, le groupe Veolia a servi 110 millions d’habitants en eau potable et 97 millions en assainissement, produit 45 millions de mégawattheures d’énergie et traité 64 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE, Fortune 500, SBF 120) a réalisé, en 2025, un chiffre d’affaires consolidé de 44,4 milliards d’euros. www.veolia.com.