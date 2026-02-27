1089 Inc. collabora con Price Forbes e Oka-Lloyd's Syndicate 1922 per il lancio di una novità assoluta che definirà il mercato: un quadro di riferimento assicurativo per gli asset di carbonio per i settori di trasporto ed energia

LONDRA e BOULDER, Colorado--(BUSINESS WIRE)--1089 Inc., in collaborazione con Price Forbes e Oka, The Carbon Insurance Company, ha annunciato il lancio di un asset assicurato legato al carbonio, pensato per garantire tutele istituzionali, un'architettura finanziaria disciplinata e l'integrità verificabile dei dati nei mercati del carbonio.

Il quadro di riferimento fornisce una copertura definita del rischio per le attività di carbonio CX89 Advanced Fuels di 1089, sottoscritte dal Lloyd's Syndicate 1922 e collocate con il supporto di Price Forbes e Oka.

