1089 Inc. gaat samenwerking aan met Price Forbes en Oka-Lloyd's Syndicate 1922 om een baanbrekend initiatief te lanceren: een verzekeringskader voor koolstofactiva voor de transport- en energiesector.
Het nieuwe programma introduceert speciale verzekeringswaarborgen en onveranderlijke overdrachtsinfrastructuur om de fiscale volwassenheid van wereldwijde koolstofmarkten te stimuleren. Dit maakt grootschalige deelname in de sectoren met de hoogste uitstoot ter wereld mogelijk, namelijk transport en energie.
LONDEN & BOULDER, Colo.--(BUSINESS WIRE)--1089 Inc. kondigt in samenwerking met Price Forbes en Oka, The Carbon Insurance Company, aan dat het een verzekerd koolstofactivum lanceert. Dit is bedoeld om institutionele waarborgen, een gedisciplineerde financiële architectuur en verifieerbare gegevensintegriteit naar de koolstofmarkten te brengen.
Het kader biedt een gedefinieerde risicodekking voor de CX89 Advanced Fuels Carbon Assets van 1089, verzekerd door Lloyd's Syndicate 1922 en geplaatst met de steun van Price Forbes en Oka.
