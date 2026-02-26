GoldState Music et Bridgepoint annoncent un partenariat stratégique ciblant des investissements de croissance

LONDRES et WEST PALM BEACH, Floride--(BUSINESS WIRE)--Bridgepoint, l'un des principaux investisseurs mondiaux sur le marché des PME, a annoncé aujourd'hui la signature d'un partenariat stratégique avec GoldState Music, plateforme d'investissement musical de premier plan. Bridgepoint s'engage à réaliser un investissement important comme investisseur principal dans la stratégie de croissance de GoldState. Ce capital soutiendra un programme d'investissement dédié à la création et au développement d'entreprises musicales de grande qualité à l'échelle mondiale.

GoldState Music est une société d'investissement privée fondée en 2022 par Charles Goldstuck, figure emblématique de l'industrie musicale qui a joué un rôle déterminant dans le développement de nombreuses entreprises du secteur et dans la carrière de nombreux artistes et auteurs-compositeurs. Sa stratégie de croissance repose sur l'investissement et le développement d'entreprises en phase de croissance opérant dans la chaîne de valeur musicale, en combinant un solide réseau au sein de l'industrie avec une rigueur d'investissement institutionnelle et des solutions de financement structurées.

Dans le cadre du partenariat stratégique annoncé aujourd'hui, GoldState initiera et gérera activement les investissements sous-jacents de la stratégie de croissance, en mettant à profit son expertise opérationnelle et ses relations privilégiées avec le secteur. GoldState restera centrée sur les entreprises rentables en croissance, affichant de solides taux de croissance organique, des équipes dirigeantes exceptionnelles et un excellent positionnement sur le marché. Les domaines ciblés couvrent l'ensemble de l'écosystème musical, notamment les plateformes de gestion des droits, la distribution numérique, les technologies musicales et les infrastructures connexes qui prennent en charge l'évolution du secteur musical mondial.

La stratégie de croissance globale est élaborée en vue de capter des tendances structurelles de croissance du marché mondial de la musique, alimentées par l'expansion continue du streaming et la part croissante des artistes et labels indépendants. Ces derniers représentent désormais une part croissante des revenus mondiaux du streaming, et redéfinissent donc la dynamique concurrentielle du secteur.

Aucune autre information financière concernant la transaction n'a été divulguée.

Charles Goldstuck, fondateur et associé directeur de GoldState Music, a déclaré : « Le développement continu de l’écosystème musical, conjugué au dynamisme que nous observons dans tous les éléments du secteur, fait de cette période l’une des plus passionnantes pour l’investissement musical de ces dernières années. Notre partenariat avec Bridgepoint s’inscrit naturellement dans la continuité de nos activités d’investissement, et je suis très heureux de collaborer avec Rohit et son équipe. »

Rohit Dhote, associé et co-responsable des opportunités de crédit chez Bridgepoint, a déclaré : « Le secteur musical continue d'afficher une croissance structurelle robuste, soutenue par l'essor du streaming et l'indépendance croissante des artistes à l'échelle mondiale. Sous la direction de Charles, GoldState met à profit son expérience exceptionnelle en matière d'exploitation de ces dynamiques qui se trouve parfaitement renforcée par son expertise croissante en matière de solutions de financement créatif pour l'ensemble de l'écosystème musical. »

Notes aux rédacteurs

À propos de Bridgepoint

Bridgepoint Group est l'un des principaux investisseurs mondiaux sur le marché intermédiaire, spécialisé dans le capital-investissement, les infrastructures, le crédit et la gestion de patrimoine privé.

Avec plus de 86 milliards de dollars d'actifs sous gestion et une forte présence en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, nous combinons une envergure mondiale avec une connaissance approfondie des marchés locaux et une expertise sectorielle, générant ainsi des rendements solides et constants tout au long des cycles économiques.

La branche crédit du Groupe, Bridgepoint Credit, est l'un des gestionnaires de crédit les plus expérimentés d'Europe, ayant investi plus de 22 milliards d'euros dans plus de 350 entreprises depuis 2008.

À propos de GoldState Music

GoldState Music est une société d'investissement privée spécialisée dans le secteur musical. GoldState investit dans les droits musicaux, les entreprises à la recherche de financement de croissance et de développement, ainsi que dans les technologies musicales émergentes. Fondée en 2022 par Charles Goldstuck, la société est actuellement basée à West Palm Beach, en Floride. Son équipe est composée de professionnels expérimentés du secteur, profondément ancrés dans l'écosystème musical.

