Darktrace sélectionne Navan pour moderniser le programme de voyage

PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Navan (NASDAQ : NAVN), la plateforme mondiale de voyages d’affaires et de dépenses alimentée par l’IA, a annoncé aujourd’hui qu’elle a été sélectionnée par Darktrace, un leader mondial dans l’IA pour la cybersécurité, pour améliorer son programme de voyage international.

« Alors que Darktrace accélère son expansion, la collaboration en personne est essentielle », a déclaré David Smith, directeur des ressources humaines chez Darktrace. « L’inventaire et l’expérience utilisateur de Navan garantiront que nos équipes et clients peuvent facilement se connecter, tout en maintenant un contrôle financier. »

Alors que la société de cybersécurité basée au Royaume-Uni se développe, Darktrace a cherché un partenaire pour consolider ses opérations de voyage, minimiser le fardeau administratif et améliorer l’expérience de réservation pour son personnel. Auparavant entravé par des processus fragmentés, Darktrace avait besoin d’une solution qui augmenterait l’adoption de la plateforme et permettrait à ses employés de voyager plus régulièrement tout en réduisant les coûts de déplacement.

Les principaux avantages attendus du partenariat incluent :

Économies de coûts : Cibler des économies annuelles totales de plus de 1 million de livres grâce à la suppression des frais hors ligne et l’accès à des prix plus compétitifs.

Cibler des économies annuelles totales de plus de 1 million de livres grâce à la suppression des frais hors ligne et l’accès à des prix plus compétitifs. Taux d'adoption plus élevé : Cibler une adoption par les utilisateurs de 95 %+, à partir de taux d’adoption historiques aussi bas que 35 %, en fournissant un accès au contenu ferroviaire et à l’inventaire exceptionnel.

Cibler une adoption par les utilisateurs de 95 %+, à partir de taux d’adoption historiques aussi bas que 35 %, en fournissant un accès au contenu ferroviaire et à l’inventaire exceptionnel. Efficacité opérationnelle : Automatisation de la réconciliation grâce aux cartes de paiement virtuelles pour clôturer les livres plus rapidement, tout en fournissant aux équipes financières de Darktrace une visibilité précise sur les tendances et les prévisions des dépenses.

La plateforme unifiée de Navan, basée sur l’IA, fournit à Darktrace une solution internationale unique pour les voyages et les paiements. L’intégration des solutions de paiement de voyage de Navan automatisera les paiements de vols et d’hôtels grâce à des cartes virtuelles intégrées, rationalisant ainsi la réconciliation.

« Navan est fière d’aider Darktrace à moderniser son programme de voyages internationaux », a déclaré Michael Riegel, directeur client chez Navan. « En supprimant les frictions liées à l’accès aux stocks et aux paiements, nous prévoyons que Darktrace atteindra les taux d’adoption élevés nécessaires pour une visibilité totale de son programme de voyage. Nous sommes prêts à aider leur équipe à se développer efficacement.

Le partenariat consolide la position de Navan sur le marché des entreprises, démontrant qu’une approche centrée sur l’utilisateur en matière de voyage reste la solution de choix pour les organisations multinationales telles que Axel Springer, Frasers Group, et Yahoo.

À propos de Navan

Navan (NASDAQ: NAVN) est la plateforme mondiale alimentée par l'IA pour les voyages d'affaires et les dépenses qui simplifie les déplacements des voyageurs fréquents. De la recherche de vols et d'hôtels à l'automatisation du rapprochement des notes de frais, en passant par une assistance 24 h/24 et 7 j/7, Navan offre une expérience intuitive très appréciée des voyageurs et fiable pour les équipes financières. Consultez les avantages offerts aux clients de Navan et découvrez encore davantage sur navan.com.

