Hoffmann Green partenaire stratégique du plus grand projet privé de construction de la région Nantaise

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce le déploiement de ses ciments 0% clinker sur l’ensemble du projet de réhabilitation du quartier « Les Batignolles », le plus grand projet privé de logements et de bâtiments tertiaires de la région nantaise, en partenariat avec le promoteur immobilier Ouest Réalisations, porteur du projet.

Une friche industrielle de 12 hectares transformée en éco-quartier

Situé dans un quartier historique industriel de l’est de Nantes, le projet de réhabilitation du quartier « Les Batignolles » constitue l’une des plus importantes opérations privées de construction de logements et de bâtiments tertiaires en région Pays de la Loire.

Cette transformation d’une friche industrielle en quartier mixte et durable s’étendra sur 12 hectares et comprendra :

20 000 m² de bureaux neufs

10 000 m² de nefs industrielles réhabilitées

30 000 m² de logements éco-conçus

Après plusieurs années d’instruction administrative et l’obtention définitive des permis d’aménager et des permis de construire, le chantier entrera en phase opérationnelle au second trimestre 2026. Cette opération d’envergure régionale contribuera durablement à la refonte engagée de ce quartier de la métropole Nantaise.

Un déploiement des ciments 0% clinker Hoffmann Green sur l’ensemble du projet

Dans le cadre d’un contrat de fourniture conclu avec Ouest Réalisations, promoteur immobilier à la tête du projet, les ciments 0 % clinker Hoffmann Green seront déployés sur l’ensemble des ouvrages du projet.

Le recours aux ciments 0 % clinker d’Hoffmann Green permettra de réduire significativement l’empreinte carbone des constructions, en cohérence avec l’ambition environnementale du projet. Ils garantissent par ailleurs un niveau de performance technique équivalent aux standards traditionnels, sans compromis sur la qualité des ouvrages.

Cette collaboration représente un potentiel de volume significatif estimé à environ 50 000 m3 de béton Hoffmann 0% clinker sur la durée du chantier, confirmant la capacité d’Hoffmann Green à accompagner des opérations immobilières de très grande ampleur. Elle s’inscrit dans la dynamique soutenue d’activité actuelle de la Société.

Julien BLANCHARD et David HOFFMANN, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Le projet de réhabilitation « Les Batignolles » marque une étape structurante pour Hoffmann Green. Le déploiement de nos ciments 0 % clinker sur l’ensemble du site illustre le changement d’échelle de notre modèle et la confiance accordée par les acteurs majeurs de l’immobilier. »

Yannick Cougnaud, Dirigeant de Ouest Réalisations, ajoute : « Le projet de réhabilitation « Les Batignolles » est un projet de transformation ambitieux, qui vise à faire émerger un nouveau quartier durable à partir d’une friche industrielle historique. Le choix des ciments Hoffmann s’est imposé naturellement pour aligner nos ambitions environnementales avec des solutions concrètes et opérationnelles. »

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments 0% clinker innovants, fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 5 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Hoffmann Green est doté de deux unités de production alimentées par un parc de trackers solaires sur le site de Bournezeau : une usine 4.0 et H2, la première cimenterie verticale au monde qui a été inaugurée en mai 2023. Une troisième usine verra le jour en région Rhône-Alpes avec une construction à horizon 2027-2028 pour porter la capacité de production totale du Groupe à environ 1 000 000 de tonnes par an. Le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid, 0% clinker et à faible consommation énergétique, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans.

Dans un contexte d’urgence climatique et d’inflation des prix de l’énergie, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en produisant un ciment propre 0% clinker qui consomme 10 à 15 fois moins d’énergie qu’un ciment Portland, ainsi qu’en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.

Hoffmann Green a intégré la promotion 2022 des 20 pépites vertes Françaises dans le cadre du programme French Tech Green20, piloté par la Mission French Tech, en partenariat avec le Ministère de la Transition écologique. En juin 2023, la société a été sélectionnée dans la French Tech 2030, un nouveau programme d’accompagnement ambitieux opéré par La Mission French Tech aux côtés du Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) et de Bpifrance.

La société poursuit son développement à l’international sous le modèle de société de licences avec la signature de contrats au Royaume-Uni et Irlande, en Arabie Saoudite et aux Etats-Unis.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr/