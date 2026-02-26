Stay22 annonce un investissement de 122 M$ US de Summit Partners afin de propulser sa croissance et d’accélérer la monétisation des créateurs à l’échelle mondiale

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Stay22, un leader reconnu en monétisation de contenu, qui aide les créateurs, les éditeurs de contenu et les entreprises d’expériences en direct à transformer le contenu lié au voyage et au commerce de détail en revenus, a annoncé aujourd’hui un investissement de croissance minoritaire de 122 millions de dollars américains de la part de Summit Partners. Ce financement appuiera la poursuite de l’expansion mondiale de Stay22, l’innovation produit, l’expansion de l’équipe ainsi que les investissements continus dans l’infrastructure et l’écosystème de partenaires qui relient le contenu au commerce à grande échelle.

Fondée et établie à Montréal, Stay22 est une plateforme technologique intelligente, axée sur les données, qui aide les créateurs de contenu spécialisés en voyage, les éditeurs de contenu et les organisateurs d’événements (incluant les fournisseurs d’événements, de billetterie et de transport) à convertir l’intention de réservation en revenus. Alors que les consommateurs se fient de plus en plus aux créateurs et aux contenus spécialisés pour planifier leurs voyages, Stay22 fournit l’infrastructure qui transforme l’engagement en options de réservation pertinentes. Alimentée par une prise de décision basée sur l’IA, la plateforme analyse en temps réel des signaux contextuels et comportementaux afin d’orienter les audiences vers les agences de voyages en ligne (OTAs) les plus pertinentes, y compris des marques mondiales de premier plan telles que Booking.com, Expedia Group et Tripadvisor, contribuant ainsi à augmenter les taux de conversion et à optimiser la monétisation pour ses partenaires. En 2025, Stay22 s’est étendue au secteur du commerce de détail et a enregistré un solide succès, générant 80 millions de dollars américains en volume brut de marchandises (GMV).

Les estimations de l’industrie évaluent l’économie mondiale des créateurs de contenu à plus de 200 milliards de dollars américainsi, alors que les créateurs et les éditeurs influencent de plus en plus la façon dont les consommateurs découvrent et achètent des voyages, des expériences et des produits. Stay22 se situe à l’intersection du contenu, du commerce et du voyage, en offrant une infrastructure qui aide les créateurs à transformer l’engagement de leur audience en revenus. Grâce à ce nouvel investissement, Stay22 prévoit élargir son offre au-delà du voyage pour développer une infrastructure de monétisation plus large destinée aux créateurs, dans des secteurs tels que l’alimentation, la mode, le bricolage (DIY)j, le style de vie et les technologies grand public, évoluant ainsi d’une solution centrée sur le voyage vers une plateforme fondamentale pour l’économie mondiale des créateurs.

« Les créateurs et les éditeurs façonnent désormais la manière dont les gens découvrent des expériences et des produits, mais plusieurs ne disposent pas de l’infrastructure nécessaire pour monétiser cette influence », a déclaré Andrew Lockhead, PDG et cofondateur de Stay22. « Stay22 a été conçue pour répondre à ce besoin. Le réseau de Summit, composé d’entreprises de premier plan dans l’économie des créateurs et les technologies marketing, en fait un partenaire idéal pour accélérer le déploiement de notre plateforme, faire croître notre équipe et étendre notre présence à l’international. »

Aujourd’hui, plus de 5 500 créateurs s’appuient sur Stay22 pour identifier des opportunités d’affiliation à forte valeur et convertir leur contenu en revenus. L’entreprise collabore avec un large éventail de partenaires — des créateurs indépendants comme Nomadic Matt, aux grands éditeurs tels que Time Out et Lonely Planet, jusqu’à des groupes mondiaux de transport comme Travelier Group. Stay22 a traité plus d’un milliard de dollars américains en transactions annuelles en 2025 seulement. Cette croissance soutenue lui a valu une série de reconnaissances de Deloitte, se classant au 12e rang du palmarès Technology Fast 50™ Canada en 2024 et au 31e rang en 2025, ainsi qu’au 69e rang en 2024 et au 94e rang en 2025 du palmarès Technology Fast 500™ North America.

« Nous sommes d’avis que Stay22 bâtit une infrastructure essentielle à l’intersection du voyage, du contenu et du commerce », a déclaré Colin Mistele, directeur général chez Summit Partners. « Alors que les créateurs et les éditeurs jouent un rôle de plus en plus central dans la génération de la demande, le besoin d’outils de monétisation intelligents et évolutifs devient critique. La plateforme, l’équipe et la capacité d’exécution de Stay22 se sont démarquées, et nous sommes heureux d’appuyer l’entreprise dans la poursuite de sa croissance rentable et de son expansion mondiale. » Dans le cadre de l’investissement de Summit, Colin Mistele et Daniel Kim se joignent au conseil d’administration de Stay22.

Alors que Stay22 entame sa prochaine phase de croissance, l’entreprise a plus que triplé ses effectifs au cours des deux dernières années et recrute activement dans les domaines du développement produit, de l’ingénierie et du soutien aux partenaires. En parallèle à l’expansion de son équipe, Stay22 prévoit accélérer sa croissance internationale, approfondir ses relations au sein de son réseau mondial de fournisseurs et de partenaires, et poursuivre ses investissements dans l’optimisation alimentée par l’IA et l’innovation produit.

The Raine Group a agi à titre de conseiller financier exclusif de Stay22 dans le cadre de la transaction. Osler, Hoskin & Harcourt LLP a agi à titre de conseiller juridique de Stay22. Choate, Hall & Stewart LLP et Dentons ont agi à titre de conseillers juridiques de Summit Partners.

À propos de Stay22

Stay22 est une entreprise spécialisée en monétisation de contenu qui permet aux créateurs, aux éditeurs et aux marques de transformer l’intention de voyage en revenus grâce à l’intégration et à l’optimisation intelligente de liens de réservation d’hébergement et de services de voyage directement dans leur contenu. En collaborant avec des partenaires partout dans le monde, Stay22 connecte les voyageurs à des options d’hébergement et à des services pertinents, générant ainsi de la valeur pour les créateurs, leurs audiences et les fournisseurs. En 2025, l’entreprise a étendu cette expertise au secteur du commerce de détail. Pour en savoir plus, visitez www.stay22.com.

À propos de Summit Partners

Summit Partners est une société d’investissement de premier plan spécialisée dans le capital de croissance. L’entreprise investit dans des secteurs en forte croissance de l’économie et, depuis sa fondation en 1984, a soutenu plus de 550 entreprises œuvrant dans les domaines des technologies, des soins de santé et d’autres industries en expansion. Ces sociétés ont réalisé plus de 175 premiers appels publics à l’épargne et autres émissions publiques, et plus de 250 ont été acquises dans le cadre de fusions ou de transactions stratégiques. Parmi ses investissements notables en technologies marketing figurent Klaviyo, Manychat, Later et StackAdapt. Summit possède des bureaux en Amérique du Nord et en Europe et cible des entreprises rentables, leaders de leur catégorie, partout dans le monde. Pour en savoir plus, visitez www.summitpartners.com ou suivez Summit Partners sur LinkedIn.