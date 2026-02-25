-

Darktrace rinnova il suo programma di gestione dei viaggi grazie a Navan

original Darktrace Selects Navan to Modernise Travel Program

Darktrace Selects Navan to Modernise Travel Program

PALO ALTO, California--(BUSINESS WIRE)--Navan (NASDAQ: NAVN), la piattaforma AI globale di gestione dei viaggi e delle spese aziendali, oggi annuncia di essere stata selezionata per modernizzare il programma globale di viaggi di Darktrace, leader internazionale nell'AI per la cibersicurezza.

"In un contesto di espansione accelerata da parte di Darktrace, la collaborazione diretta è fondamentale", è il commento di David Smith, Chief People Officer presso Darktrace. "L'inventario e l'esperienza utente di Navan garantiranno ai nostri team e clienti la possibilità di connettersi in tutta semplicità e, al contempo, consentiranno all'azienda di conservare il controllo finanziario".

La britannica Darktrace, specializzata nella sicurezza IT e in piena espansione, era alla ricerca di un partner per consolidare le operazioni legate ai viaggi, ridurne il carico amministrativo e migliorare l'esperienza di prenotazione da parte dei collaboratori.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Ufficio stampa Navan
press@navan.com

Industry:

Navan

NASDAQ:NAVN
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Ufficio stampa Navan
press@navan.com

More News From Navan

Riassunto: Simon-Kucher sceglie Navan per modernizzare il programma globale di viaggio

PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Navan (NASDAQ: NAVN), la piattaforma globale di viaggi e spese aziendali basata sull'AI, oggi ha annunciato di essere stata scelta da Simon-Kucher, la società di consulenza leader mondiale nel settore della crescita commerciale e dei prezzi, come suo partner globale di viaggi. I team di Simon-Kucher ora avranno accesso alla piattaforma di gestione viaggi basata sull'AI di Navan in oltre dodici mercati, tra cui Nordamerica, Europa e regione APAC. “Il nostro la...
Back to Newsroom