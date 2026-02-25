Darktrace rinnova il suo programma di gestione dei viaggi grazie a Navan

PALO ALTO, California--(BUSINESS WIRE)--Navan (NASDAQ: NAVN), la piattaforma AI globale di gestione dei viaggi e delle spese aziendali, oggi annuncia di essere stata selezionata per modernizzare il programma globale di viaggi di Darktrace, leader internazionale nell'AI per la cibersicurezza.

"In un contesto di espansione accelerata da parte di Darktrace, la collaborazione diretta è fondamentale", è il commento di David Smith, Chief People Officer presso Darktrace. "L'inventario e l'esperienza utente di Navan garantiranno ai nostri team e clienti la possibilità di connettersi in tutta semplicità e, al contempo, consentiranno all'azienda di conservare il controllo finanziario".

La britannica Darktrace, specializzata nella sicurezza IT e in piena espansione, era alla ricerca di un partner per consolidare le operazioni legate ai viaggi, ridurne il carico amministrativo e migliorare l'esperienza di prenotazione da parte dei collaboratori.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.