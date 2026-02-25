Un fondo sponsorizzato da Eldridge eroga un prestito da 85 milioni di euro per rifinanziare la proprietà immobiliare Segreen Business Park

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Eldridge Capital Management ("Eldridge") oggi annuncia la piena sottoscrizione delle quote di REC Italy Fund 1, un fondo comune di investimento alternativo italiano di tipo chiuso riservato gestito da Castello SGR S.p.A.; REC Italy Fund 1 ha erogato un finanziamento del valore di 85 milioni di euro destinato a ER Office Fund 3, fondo immobiliare di investimento italiano interamente sottoscritto e gestito da PineBridge Benson Elliot LLP ("PineBridge Benson Elliot") e da Europa Risorse SGR, per il rifinanziamento di Segreen Business Park, office park milanese di 55.000 metri quadrati.

"Milano si impone tra i principali hub commerciali europei grazie all'offerta di solide infrastrutture, connettività internazionale e una base di talenti competitiva che richiede ambienti di lavoro flessibili e moderni", è il commento di Matteo Milan, responsabile delle attività European Real Estate presso Eldridge Capital Management. "Abbiamo riscontrato la crescita della domanda di uffici di altissimo livello e siamo lieti di supportare PineBridge Benson Elliot negli investimenti continuativi e nella fornitura di spazi per uffici sostenibili e d'eccellenza in uno dei mercati più dinamici di tutta Europa".

Eldridge Real Estate Credit è specializzata nelle opportunità di investimento negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Europa, tra cui opportunità a termine, edili, transitorie e in situazioni speciali nell'intera struttura del capitale. La piattaforma ha erogato prestiti per oltre 12 miliardi di dollari USA grazie a un team esperto guidato da un approccio disciplinato mirato alla creazione di valore a lungo termine.

Situato nell'hinterland milanese, a pochi minuti dall'aeroporto di Linate, Segreen Business Park vanta collegamenti eccellenti ulteriormente rafforzati da un servizio navetta privato dedicato, che collega il campus con numerose stazioni ferroviarie e della metropolitana in tutta la città. Progettato come business park di altissimo livello, dove vita e lavoro coesistono in armonia, Segreen offre una vasta gamma di servizi: un asilo nido, un ristorante, un auditorium e uno spazio eventi, una palestra e un centro benessere, stazioni di ricarica EV, un autolavaggio, aree verdi, spazi di coworking e un servizio di portineria completo. Queste caratteristiche, unitamente agli edifici con certificazione LEED Gold e Platinum, fanno di Segreen una destinazione estremamente interessante per i più importanti locatari multinazionali.

"Il rifinanziamento di Segreen Business Park è un importante riconoscimento della qualità di questo asset e dell'impegno di Europa Risorse fin dalla fase di sviluppo originaria; è un'operazione che ci consente di continuare a migliorare e gestire attivamente una proprietà immobiliare consolidata, sempre nel rispetto degli standard di altissima qualità e sostenibilità caratteristici del nostro approccio. Siamo lieti di collaborare con Eldridge a un'operazione che ribadisce la solidità del progetto e che supporta la nostra strategia a lungo termine", ha commentato Fabrizio Antonini, direttore generale di Europa Risorse SGR.

Concessa in locazione per quasi l'80%, questa proprietà immobiliare vanta inquilini internazionali di settori come biotecnologia, farmaceutica, automotive, ricerca medica, gestione energetica, produzione e spedizioni. Con un'attenzione particolare alla sostenibilità, all'innovazione e alla sicurezza, gli edifici di Segreen hanno ottenuto anche la certificazione LEED Gold e Platinum.

Informazioni su Eldridge

Eldridge è una holding assicurativa e di gestione patrimoniale, forte di oltre 70 miliardi di dollari di asset in gestione, che include due divisioni: Eldridge Capital Management ed Eldridge Wealth Solutions. Eldridge Capital Management, tramite le sue controllate, si concentra su quattro strategie di investimento: credito diversificato, soluzioni GP, credito immobiliare e sport-intrattenimento. Eldridge Wealth Solutions, la piattaforma di soluzioni assicurative e pensionistiche, è formata dalle compagnie assicurative Security Benefit ed Everly Life, controllate al 100% da Eldridge. Eldridge è controllata al 100% da Eldridge Industries. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.eldridge.com.

Informazioni su Castello

Castello Sgr è una società di gestione del risparmio leader di mercato nella promozione e gestione di strumenti di investimento alternativi, in particolare nel settore immobiliare, con asset gestiti di un valore pari a circa 5,1 miliardi di euro (al 31 dicembre 2025), oltre 90 fondi attivi e più di 400 immobili con diverse destinazioni d'uso. Castello Sgr è il partner strategico ideale per investitori nazionali e internazionali che desiderano operare nel comparto immobiliare, creditizio e delle infrastrutture energetiche in Italia. Dal mese di luglio del 2023 Castello Sgr è una società del gruppo Anima, il punto di riferimento per gli investitori nel risparmio gestito in Italia.

Informazioni su PineBridge Benson Elliot

PineBridge Benson Elliot è lo specialista paneuropeo del private equity immobiliare, forte di un'esperienza ventennale negli investimenti, di un'approfondita conoscenza del mercato e di competenze operative interne. Nel mese di dicembre del 2025, PineBridge Benson Elliot è rientrata nell'acquisizione di PineBridge Investments da parte di MetLife Investment Management, la divisione di gestione patrimoniale istituzionale di MetLife, Inc. (NYSE: MET). Le due società vantavano un patrimonio gestito totale congiunto pari a 741,7 miliardi di dollari (dati riferiti al 31 dicembre 2025) e ora offrono ai clienti internazionali competenze globali in termini di obbligazioni quotate, obbligazioni private, immobili, azioni, soluzioni multi-asset e soluzioni assicurative. Per ulteriori informazioni consultare la scheda informativa sugli asset gestiti totali di MetLife Investment Management relativa al trimestre terminato il 31 dicembre 2025 e disponibile alla pagina web di MetLife dedicata ai rapporti con gli investitori (https://investor.metlife.com).

Informazioni su Europa Risorse SGR

Europa Risorse SGR S.p.A. è una società di gestione asset indipendente, con sede a Milano, specializzata nella gestione di fondi immobiliari e nello sviluppo, riqualificazione e riqualificazione di complessi asset direzionali, commerciali e industriali. Forte di un'esperienza più che ventennale, la società ha realizzato e gestito numerosi e importanti progetti immobiliari per conto di investitori istituzionali italiani e internazionali, e si è imposta come piattaforma efficiente e affidabile, in linea con le best practice globali.

Forte di consolidate competenze nella gestione di fondi, nello sviluppo e nell'asset management attivo, Europa Risorse offre capacità integrate per tutto il ciclo di vita immobiliare, supportando gli investitori nazionali e internazionali grazie a un approccio coerente e a lungo termine orientato alla creazione di valore.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.