Andersen Global透過新增合作法律事務所Parlee McLaws擴大加拿大業務能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Global透過新增合作法律事務所Parlee McLaws LLP擴大其在加拿大的業務布局，為公司在該國的現有平台增添了互補的法律服務能力。

Parlee McLaws成立於1883年，提供廣泛的法律服務，包括公司法和商法、證券法、訴訟、房地產、勞工和就業、智慧財產權、能源、破產、行政法和線上品牌保護。該法律事務所在埃德蒙頓和卡加立設有辦事處，以提供實用、客戶至上的解決方案而著稱，這些解決方案經過量身打造，可滿足各產業企業和個人的需求。

Parlee McLaws董事總經理Jerri L. Cairns表示：「我們與Andersen Global的合作讓我們的客戶能夠使用更廣泛的全球資源，同時保持本所代表性的個人化服務和深厚的區域專業知識。我們期待攜手合作，提供綜合解決方案，以因應客戶在當今快速發展的商業環境中面臨的複雜挑戰。」

Andersen全球董事長和執行長Mark L. Vorsatz表示：「Parlee McLaws是一家在亞伯達省擁有悠久歷史且備受推崇的法律事務所。他們高度專注於服務中階市場企業和個人，再加上其跨境業務能力，使其成為我們全球平台的天然補充。憑藉其全面的服務產品和深厚的區域專業知識，他們強化了我們為跨境客戶提供順暢、多領域解決方案的能力。」

Andersen Global是由全球稅務、法律和估值專業人士組成的國際協會，其成員公司在法律上相互獨立。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球擁有超過5萬名專業人員，透過其成員公司及合作公司在1000多個地點經營業務。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。