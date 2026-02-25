-

Zuper en Vonage herdefiniëren netwerkconnectiviteit voor vakmensen met Quality on Demand

Zuper krijgt vroegtijdige toegang tot de Vonage Quality on Demand-netwerk-API voor cruciale workflows in het veld. Dit garandeert betrouwbare netwerkprestaties voor live video, wearables en inspecties in sectoren zoals HVAC, elektrotechniek, algemene bouw, dakbedekking, productie en meer

HOLMDEL, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Zuper, het AI-besturingssysteem voor vakmensen, en Vonage, onderdeel van Ericsson, hebben een intentieverklaring (MoU) getekend om samen te werken aan de integratie van de netwerk-API's van Vonage in het Zuper-platform. Dankzij deze samenwerking krijgt Zuper vroegtijdige toegang tot netwerkoplossingen van Vonage, te beginnen met Quality on Demand (QoD). Hierbij kunnen mobiele netwerkprestaties selectief worden ingezet ter ondersteuning van kritieke workflows in het veld, wat resulteert in een lagere latentie, betere betrouwbaarheid en een betere connectiviteit voor mobiele medewerkers.

