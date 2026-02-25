Zuper e Vonage reimmaginano la connettività di rete per i servizi specializzati con la funzione “Qualità su richiesta”

HOLMDEL, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--Zuper, il sistema operativo IA per i servizi specializzati, e Vonage, un’impresa Ericsson, hanno siglato un protocollo d’intesa per avviare una collaborazione volta a integrare le API di rete Vonage nella piattaforma Zuper. La collaborazione garantirà a Zuper accesso anticipato alle soluzioni basate sul network Vonage – a partire dalla funzione Quality on Demand (QoD) – grazie alle quali le prestazioni di una rete mobile potranno essere applicate in modo selettivo a supporto dei flussi di lavoro cruciali sul campo, offrendo latenza migliore, maggiore affidabilità ed esperienze di connessione superiori per la forza lavoro mobile.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.