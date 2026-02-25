-

Zuper e Vonage reimmaginano la connettività di rete per i servizi specializzati con la funzione “Qualità su richiesta”

Zuper otterrà accesso anticipato all’API di rete Vonage Quality on Demand per i flussi di lavoro cruciali sul campo – garantendo prestazioni del network affidabili per video in diretta, dispositivi indossabili e ispezioni in settori quali HVAC (riscaldamento, ventilazione e climatizzazione), elettrico, edilizia generale, coperture edili, manifatturiero e altri ancora.

original

HOLMDEL, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--Zuper, il sistema operativo IA per i servizi specializzati, e Vonage, un’impresa Ericsson, hanno siglato un protocollo d’intesa per avviare una collaborazione volta a integrare le API di rete Vonage nella piattaforma Zuper. La collaborazione garantirà a Zuper accesso anticipato alle soluzioni basate sul network Vonage – a partire dalla funzione Quality on Demand (QoD) – grazie alle quali le prestazioni di una rete mobile potranno essere applicate in modo selettivo a supporto dei flussi di lavoro cruciali sul campo, offrendo latenza migliore, maggiore affidabilità ed esperienze di connessione superiori per la forza lavoro mobile.

