Andersen Global通过新增合作律所Parlee McLaws拓展加拿大业务能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Global通过新增合作律所Parlee McLaws LLP扩大其在加拿大的业务布局，为公司在该国的现有平台增加了互补的法律服务能力。

Parlee McLaws成立于1883年，提供范围广泛的法律服务，包括公司法和商法、证券法、诉讼、房地产、劳工和就业、知识产权、能源、破产、行政法和在线品牌保护。该律所在埃德蒙顿和卡尔加里设有办事处，以提供实用、以客户为中心的解决方案而著称，这些解决方案经过量身定制，可满足各行业企业和个人的需求。

Parlee McLaws董事总经理Jerri L. Cairns表示：“我们与Andersen Global的合作让我们的客户能够使用更广泛的全球资源，同时保持本所标志性的个性化服务和深厚的区域专业知识。我们期待携手合作，提供综合解决方案，以应对客户在当今快速发展的商业环境中面临的复杂挑战。”

Andersen全球董事长和首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“Parlee McLaws是一家在阿尔伯塔省拥有悠久历史且备受推崇的律所。他们高度专注于服务中型市场企业和个人，再加上其跨境业务能力，使其成为我们全球平台的天然补充。凭借其全面的服务产品和深厚的区域专业知识，他们强化了我们为跨境客户提供无缝、多领域解决方案的能力。”

Andersen Global是由全球税务、法律和估值专业人士组成的国际协会，其成员公司在法律上相互独立。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球拥有超过5万名专业人员，通过其成员公司及合作公司在1000多个地点开展业务。

