Zuper y Vonage impulsan la conectividad de red para profesionales cualificados gracias a Quality on Demand

Zuper contará con acceso anticipado a la API de red Quality on Demand de Vonage, lo que le permitirá mejorar los procesos clave en terreno y asegurar un rendimiento fiable para vídeo en directo, dispositivos portátiles e inspecciones en sectores como HVAC, electricidad, construcción general, techado, manufactura y otros

HOLMDEL, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Zuper, el sistema operativo con inteligencia artificial para profesionales del sector de oficios, y Vonage, parte de Ericsson, han celebrado un Memorando de Entendimiento (MoU) para integrar las APIs de red de Vonage en la plataforma Zuper. Esta colaboración dará a Zuper acceso anticipado a las soluciones de red de Vonage, empezando con Quality on Demand (QoD), que permite aplicar de manera selectiva el rendimiento de la red móvil para respaldar procesos clave en terreno, minimizar la demora de la conexión, garantizar mayor fiabilidad y optimizar la conectividad para los equipos móviles.

