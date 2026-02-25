Zuper et Vonage reimagine la connectivité réseau pour les métiers spécialisés avec une qualité à la demande

HOLMDEL, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Zuper, le système d’exploitation d’IA pour les métiers techniques, et Vonage, une entité d’Ericsson, ont conclu un protocole d’accord (MoU) consistant à établir une collaboration afin d’intégrer les API réseau de Vonage à la plateforme de Zuper. Cette collaboration offrira à Zuper un accès anticipé aux solutions alimentées par le réseau Vonage, en commençant par Quality on Demand (QoD), une fonctionnalité permettant d’appliquer sélectivement les performances du réseau mobile pour soutenir des flux de travail critiques sur le terrain, améliorant ainsi la latence, la fiabilité et l’expérience de connectivité des équipes mobiles.

QoD est la première API réseau avancée à être intégrée¹ et constitue un élément d’une vision plus large consistant à faire des réseaux mobiles, une plateforme alignant le comportement du réseau sur l’intention des applications à mesure que ces capacités deviennent accessibles. L’ambition est de fournir à Zuper des capacités programmables de réseau mobile, alimentées par les solutions logicielles de Vonage et s’appuyant sur le portefeuille d’exposition du réseau radio et du cœur de réseau 5G Standalone (SA) d’Ericsson, afin de s’assurer que des opérations critiques sur le terrain, telles que les inspections à distance et l’assistance vidéo en direct, puissent être réalisées avec des performances exceptionnelles, quelles que soient les conditions locales du réseau.

Supprimer le goulot d’étranglement du « best effort »

L’intégration des API réseau de Vonage dans la plateforme Zuper répond à un défi majeur pour les équipes mobiles modernes : les limites de la connectivité dite « best effort ». Pour les techniciens de terrain opérant dans des secteurs comme le CVC (HVAC), la construction et l’industrie manufacturière, les fluctuations de la qualité du réseau peuvent perturber les flux de données en temps réel, freiner la collaboration à distance et compromettre la réussite des interventions. En mettant à profit l’API QoD de Vonage, Zuper pourra permettre aux techniciens de demander une priorisation des performances réseau pour les tâches critiques, garantissant des connexions fiables, stables et de haute qualité au moment où elles seront le plus nécessaires.

Anand Subbaraj, fondateur et PDG de Zuper, a déclaré : « Pour les métiers spécialisés, les problèmes les plus complexes ne se résolvent pas derrière un bureau ; ils se résolvent sur le terrain, souvent avec peu de temps, des informations incomplètes et des contraintes réelles. Chez Zuper, nous concevons nos solutions pour ces moments où la collaboration en direct, le contexte visuel et une prise de décision rapide et assurée sont essentiels. Les API réseau de Vonage nous permettent d’explorer comment une connectivité plus fiable et en temps réel pourrait réduire les frictions dans les services sur le terrain et créer davantage d’efficacité en permettant aux équipes de rester concentrées sur leur travail. Collaborer avec Vonage nous permet d’aller au-delà des limites actuelles pour imaginer ce que pourrait offrir une connectivité prête pour le terrain et consciente des applications. »

Zuper Glass : Précision en temps réel sur le toit

Le potentiel transformateur de cette technologie est illustré par Zuper Glass, les lunettes intelligentes alimentées par l’IA de Zuper. Actuellement testé dans un laboratoire d’Ericsson, Zuper Glass utilise l’API QoD de Vonage pour changer la façon dont les techniciens sur le terrain interagissent avec des experts hors site.

Performance fiable : Les techniciens pourraient effectuer des visites vidéo en direct et des inspections sans risque de mise en mémoire tampon ou de connexions interrompues.

Les techniciens pourraient effectuer des visites vidéo en direct et des inspections sans risque de mise en mémoire tampon ou de connexions interrompues. Optimisation dynamique : La plateforme est conçue pour demander des profils réseau spécifiques afin de prioriser la télémétrie sensible à la latence et la vidéo haute définition.

La plateforme est conçue pour demander des profils réseau spécifiques afin de prioriser la télémétrie sensible à la latence et la vidéo haute définition. Large application industrielle : Bien qu’initialement démontrée à travers des modèles de toiture, la solution est conçue pour s’adapter à tous les métiers spécialisés, y compris le CVC, l’électricité et la construction générale.

L’API QoD de Vonage est conçue pour permettre aux applications de demander des caractéristiques réseau améliorées, activées par la radio Ericsson et le portefeuille d’exposition au cœur du réseau, telles qu’une latence, un meilleur débit ou une meilleure stabilité, pour des sessions spécifiques. Cette capacité cherchera à débloquer de nouvelles opportunités pour les développeurs et les entreprises afin de créer des expériences qui vont au-delà des limitations traditionnelles de connectivité au mieux.

La solution a été validée avec les réseaux radio et centraux d’Ericsson, y compris le portefeuille d’exposition du réseau central d’Ericsson, qui transforme et traduit les appels API QoD axés sur l’intention de Vonage vers les réseaux 5G pour fournir les caractéristiques de réseau optimales ci-dessus et permettre une connectivité plus optimisée et prévisible pour l’application de Zuper.

Une vision partagée pour le travail de terrain résilient

« Notre protocole d’accord consistant à collaborer avec Zuper reflète un engagement commun en faveur de l’évolution des capacités de réseaux programmables pour les opérations modernes sur le terrain », a déclaré Christophe Van de Weyer, président et responsable de l’unité commerciale API chez Vonage. « En combinant l’expertise de Zuper dans les flux de travail des métiers spécialisés avec les innovations réseau de pointe de Vonage – notamment Quality on Demand et les solutions de connectivité avancée – nous ouvrons la voie à des expériences terrain plus résilientes et en temps réel, adaptées aux réalités et aux défis du travail opérationnel. »

Subbaraj poursuit : « Au-delà de la connectivité avancée, Zuper entrevoit un potentiel considérable dans l’exploitation d’autres capacités alimentées par le réseau – notamment celles liées à l’identité, à la localisation et aux signaux de sécurité – afin d’optimiser davantage les flux de travail sur le terrain ou de débloquer des possibilités entièrement nouvelles. Ces capacités proposées par Vonage pourraient permettre la validation de l’identité des techniciens, la vérification de leur présence sur les sites d’intervention, la protection des données sensibles des clients et une automatisation plus intelligente des opérations terrain, stimulant ainsi l’innovation à mesure que l’écosystème continue d’évoluer. »

Zuper Glass est actuellement disponible en démonstration. Zuper, Vonage et Ericsson présenteront la solution en direct dans la zone VIP Ericsson lors du Mobile World Congress (MWC) à Barcelone, qui se tiendra du 2 au 5 mars 2026. Pour en savoir plus et réserver une réunion, cliquez-ici.

¹Testé dans un environnement de laboratoire. Expand

À propos de Zuper:

Zuper redéfinit les services sur le terrain grâce à la plateforme tout-en-un la plus intelligente du secteur. Adoptée par des milliers d’utilisateurs dans le monde, cette solution native d’IA offre aux entreprises de services tournées vers l’avenir un avantage concurrentiel. En réunissant au sein d’un même système la gestion des ordres de travail, la répartition des interventions, la planification, les propositions commerciales, la gestion des actifs, les paiements, les communications clients et la gestion de flotte, Zuper permet aux équipes terrain de gagner en efficacité, d’améliorer l’expérience client et de stimuler une croissance rentable – afin que les entreprises puissent se focaliser sur le service plutôt que sur les logiciels.

Opérant depuis 2020 et ayant son siège à Seattle, Zuper s’est donné pour mission de transformer les équipes terrain en véritables « Zuper heroes ». Pour plus d’informations, rendez-vous sur zuper.co.

À propos de Vonage

Vonage, qui fait partie d’Ericsson, crée des technologies qui permettent aux entreprises et aux développeurs de mener la prochaine ère de la transformation numérique. Ses plateformes et outils basés sur l’IA permettent de créer de nouvelles valeurs et d’offrir des expériences client innovantes sur les réseaux mobiles et dans le cloud.

Le portefeuille technologique de l’entreprise inclut des API réseau, des solutions CPaaS, CCaaS et UCaaS. Reconnue par les entreprises de tous les secteurs et adoptée par les développeurs du monde entier, Vonage s’engage à réinventer chaque interaction numérique.

Vonage est une filiale à 100 % d’Ericsson (NASDAQ : ERIC) et opère au sein du groupe Ericsson Business Area Global Communications Platform (BGCP). Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.vonage.com et suivez @Vonage.

