Andersen Global amplía sus capacidades en Canadá con la incorporación del bufete Parlee McLaws

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global amplía su presencia en Canadá con la incorporación de la firma colaboradora Parlee McLaws LLP, agregando servicios legales complementarios a su plataforma existente en el país.

Fundada en 1883, Parlee McLaws ofrece una amplia gama de servicios legales, incluyendo derecho corporativo y comercial, derecho bursátil, litigios, derecho inmobiliario, laboral, propiedad intelectual, energía, insolvencia, derecho administrativo y protección de marca en línea. Con oficinas en Edmonton y Calgary, el bufete se ha ganado una muy buena reputación por ofrecer soluciones prácticas y centradas en el cliente, adaptadas a las necesidades de empresas y particulares de todos los sectores.

“Nuestra colaboración con Andersen Global brinda a nuestros clientes acceso a una gama más amplia de recursos globales, manteniendo al mismo tiempo el servicio personalizado y el profundo conocimiento regional que definen nuestra firma”, afirmó Jerri L. Cairns, directora general de Parlee McLaws. “Esperamos colaborar para ofrecer soluciones integrales que aborden los complejos desafíos que enfrentan nuestros clientes en el cambiante entorno empresarial actual”.

“Parlee McLaws es una firma muy respetada con una larga trayectoria en Alberta”, comentó Mark L. Vorsatz, presidente y CEO global de Andersen. “Su fuerte enfoque en empresas y particulares del mercado intermedio, sumado a sus capacidades transfronterizas, la convierte en un complemento ideal para nuestra plataforma global. Con su completa oferta de servicios y profunda experiencia regional, refuerzan nuestra capacidad para ofrecer soluciones integrales y multidisciplinarias a clientes internacionales”.

Andersen Global es una asociación internacional de firmas miembro independientes y legalmente separadas, compuesta por profesionales fiscales, legales y de valuación de todo el mundo. Fundada en 2013 por la firma miembro estadounidense Andersen Tax LLC, Andersen Global cuenta actualmente con más de 50.000 profesionales a nivel global y presencia en más de 1.000 ubicaciones a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras.

