Andersen Global étoffe ses activités au Canada avec l'arrivée du cabinet d'avocats Parlee McLaws

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global consolide sa présence au Canada avec l'arrivée du cabinet collaborateur Parlee McLaws LLP, ajoutant ainsi des compétences juridiques complémentaires à sa plateforme existante dans le pays.

Créé en 1883, Parlee McLaws est un cabinet d'avocats qui offre une vaste gamme de services juridiques, notamment en droit des sociétés et en droit commercial, en droit des valeurs mobilières, en litige, en droit immobilier, en droit du travail et de l'emploi, en propriété intellectuelle, en droit de l'énergie, en droit de l'insolvabilité, en droit administratif et en protection des marques en ligne. Avec des bureaux à Edmonton et à Calgary, le cabinet s'est bâti une réputation en offrant des solutions pratiques et axées sur le client, adaptées aux besoins des entreprises et des particuliers de tous les secteurs.

« Notre collaboration avec Andersen Global nous permet d'offrir à nos clients l'accès à un éventail plus large de ressources mondiales tout en conservant le service personnalisé et la connaissance approfondie de la région qui caractérisent notre cabinet », a indiqué Jerri L. Cairns, directeur général de Parlee McLaws. « Nous sommes impatients de travailler ensemble pour fournir des solutions intégrées qui répondent aux défis complexes auxquels nos clients sont confrontés dans l'environnement commercial en rapide évolution d'aujourd'hui. »

« Parlee McLaws est un cabinet hautement respecté, présent depuis longtemps en Alberta », a indiqué Mark L. Vorsatz, président-directeur général mondial d'Andersen. « Son orientation marquée vers les sociétés du marché intermédiaire et les particuliers, combinée à ses capacités transfrontalières, en fait un complément naturel à notre plateforme mondiale. Grâce à son offre de services exhaustive et à sa profonde expertise régionale, il renforce notre capacité à fournir des solutions multidisciplinaires transparentes à nos clients au-delà des frontières. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres indépendants et juridiquement distincts, composée de professionnels de la fiscalité, du droit et de l'évaluation à travers le monde. Fondée en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 50 000 professionnels dans le monde entier et est présente dans plus de 1 000 sites grâce à ses cabinets membres et ses cabinets collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.