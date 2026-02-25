Darktrace selecteert Navan om het reisprogramma te moderniseren

PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Navan (NASDAQ: NAVN), het internationale platform voor zakenreizen en uitgaven aangestuurd door AI, maakte vandaag bekend dat het geselecteerd werd door Darktrace, een internationale leider in AI voor cybersecurity, om haar wereldwijde reisprogramma te upgraden.

“Nu Darktrace haar uitbreiding versnelt, is persoonlijke samenwerking van cruciaal belang,” verklaart David Smith, Chief People Officer van Darktrace. “Het aanbod en de gebruikerservaring van Navan zal ervoor zorgen dat onze teams en klanten makkelijk contacten kunnen leggen, terwijl we het financiële aspect onder controle kunnen houden.”

Omdat het cybersecuritybedrijf gevestigd in de UK groeit, was Darktrace op zoek naar een partner om haar reisactiviteiten te consolideren, administratieve rompslomp te minimaliseren en de boekingervaring voor haar personeel te verbeteren.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.