-

Andersen Global amplia le capacità in Canada con l'aggiunta dello studio legale Parlee McLaws

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global amplia la sua presenza in Canada con l'aggiunta dell'azienda collaboratrice Parlee McLaws LLP, aggiungendo capacità legali complementari alla sua piattaforma esistente nel Paese.

Fondata nel 1883, Parlee McLaws fornisce un'ampia gamma di servizi legali, compreso diritto societario e commerciale, diritto dei valori mobiliari, contenzioso, diritto immobiliare, diritto del lavoro, proprietà intellettuale, energia, insolvenza, diritto amministrativa e protezione dei marchi online. Con uffici a Edmonton e Calgary, la società si è creata una reputazione per le sue soluzioni pratiche e incentrate sui clienti, personalizzate secondo le esigenze di aziende e privati in varie industrie.

“La nostra collaborazione con Andersen Global offre ai nostri clienti accesso a una suite più ampia di risorse globali pur mantenendo il servizio personalizzato e la conoscenza approfondita della regione che definiscono la nostra azienda”, ha dichiarato Jerri L. Cairns, AD di Parlee McLaws. “Siamo impazienti di lavorare insieme per fornire soluzioni integrate per risolvere le sfide complesse che affrontano i nostri clienti nell'odierno ambiente aziendale in rapida evoluzione”.

“Parlee McLaws è un'azienda molto stimata con una presenza di lunga data in Alberta”, ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “La loro forte concentrazione sulle aziende di medie dimensioni e sui privati, assieme alle loro capacità internazionali, li rende un complemento naturale per la nostra piattaforma globale. Con i loro servizi completi e profonda competenza regionale, rafforzano la nostra capacità di fornire soluzioni multidisciplinari, senza soluzione di continuità, a clienti internazionali”.

Andersen Global è un'associazione internazionale di società indipendenti, legalmente separate che si avvalgono di professionisti di questioni fiscali, legali e riguardanti valutazioni a livello globale. Fondata nel 2013 da uno dei membri, la società statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global ora si appoggia a oltre 50.000 professionisti in tutto il mondo e vanta una presenza in più di 1.000 sedi attraverso le società che fanno parte dell’associazione e società collaboratrici.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

Industry:

Andersen Global

Details
Headquarters: San Francisco, CA
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchPolishChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

More News From Andersen Global

Andersen Global rafforza la piattaforma di mobilità globale con l'aggiunta di un'azienda membro

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global rafforza la sua presenza in Svizzera con l'aggiunta della nuova azienda membro Exactio, potenziando le sue capacità di mobilità globale e migliorando ulteriormente il suo modello di servizi professionali integrati e multidisciplinari. Exactio offre servizi personalizzati di consulenza e conformità in materia di mobilità globale a società multinazionali e individui mobili a livello internazionale. Il team esperto dell'azienda fornisce consulenza in...

Andersen Global integra la società collaboratrice Pi Advisory

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global rafforza le proprie capacità in Africa grazie a un accordo di collaborazione con Pi Advisory, una società di consulenza finanziaria con sede in Angola e presente in Mozambico e Portogallo. Pi Advisory offre una suite completa di servizi, tra cui servizi fiscali completi, assistenza aziendale e outsourcing, consulenza finanziaria e un'ampia gamma di servizi aziendali per offrire supporto ai clienti in ogni aspetto, dalla costituzione di una nuova e...

Andersen Global aggiunge González-Paullada Domínguez con sede a Monterrey, Messico

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global amplia la sua piattaforma nell’America Latina stringendo un accordo di collaborazione con lo studio legale González-Paullada Domínguez (GPD) con sede a Monterrey, rafforzando ulteriormente la copertura dell’organizzazione in Messico. Fondata nel 2021, GPD offre una gamma completa di servizi in ambiti transazionali e di contenziosi, assistendo i clienti in vari settori – manifatturiero, immobiliare, assicurativo, informatico, minerario e bancario –...
Back to Newsroom