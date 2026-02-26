アンダーセン・グローバル、法律事務所パーリー・マクローズの加入によりカナダで能力を拡大

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・グローバルは、パーリー・マクローズを提携ファームに迎えてカナダでのプレゼンスを拡大し、同国での既存のプラットフォームを補完する法務能力を追加しました。

1883年創設のパーリー・マクローズは、企業法、商法、証券法、訴訟、不動産、労働・雇用法、知的財産、エネルギー、倒産、行政法、オンラインブランド保護など、幅広い法律サービスを提供しています。エドモントンとカルガリーにオフィスを構え、各種業界の企業や個人のニーズに合わせた、実践的で顧客中心のソリューションを提供することで高い評価を築いてきました。

パーリー・マクローズのマネージング・ディレクターであるジェリ・L・ケアンズは、「アンダーセン・グローバルとの提携により、当社の特色であるパーソナライズされたサービスと地域に関する深い知識を維持しながら、クライアントにより幅広いグローバルなリソースを提供できるようになります。今日の急速に変化するビジネス環境において、クライアントが直面する複雑な課題を解決するために、力を合わせて統合的なソリューションを提供できることを楽しみにしています」と述べています。

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ヴォーサッツは、「パーリー・マクローズは、アルバータ州で長年存在感を発揮してきた、非常に尊敬されている法律事務所です。中堅企業や個人を重視する姿勢や、国境を越える能力は、私たちのグローバルなプラットフォームを極めて自然なかたちで補完します。彼らの包括的なサービス提供と地域に関する深い専門知識は、私たちがシームレスで多面的なソリューションを国境を超えてクライアントに提供する能力を強化します」と述べています。

アンダーセン・グローバルは、世界各地で活動する税務、法務、評価の専門家で構成される、法的に独立したメンバーファームの国際的な組織です。2013年に米国のメンバーファームであるアンダーセン・タックスLLCによって設立されたアンダーセン・グローバルは、現在、世界に5万人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバーファームと提携ファームを通じて1000以上の拠点に展開しています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。