アンダーセン・グローバル、法律事務所パーリー・マクローズの加入によりカナダで能力を拡大

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・グローバルは、パーリー・マクローズを提携ファームに迎えてカナダでのプレゼンスを拡大し、同国での既存のプラットフォームを補完する法務能力を追加しました。

1883年創設のパーリー・マクローズは、企業法、商法、証券法、訴訟、不動産、労働・雇用法、知的財産、エネルギー、倒産、行政法、オンラインブランド保護など、幅広い法律サービスを提供しています。エドモントンとカルガリーにオフィスを構え、各種業界の企業や個人のニーズに合わせた、実践的で顧客中心のソリューションを提供することで高い評価を築いてきました。

パーリー・マクローズのマネージング・ディレクターであるジェリ・L・ケアンズは、「アンダーセン・グローバルとの提携により、当社の特色であるパーソナライズされたサービスと地域に関する深い知識を維持しながら、クライアントにより幅広いグローバルなリソースを提供できるようになります。今日の急速に変化するビジネス環境において、クライアントが直面する複雑な課題を解決するために、力を合わせて統合的なソリューションを提供できることを楽しみにしています」と述べています。

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ヴォーサッツは、「パーリー・マクローズは、アルバータ州で長年存在感を発揮してきた、非常に尊敬されている法律事務所です。中堅企業や個人を重視する姿勢や、国境を越える能力は、私たちのグローバルなプラットフォームを極めて自然なかたちで補完します。彼らの包括的なサービス提供と地域に関する深い専門知識は、私たちがシームレスで多面的なソリューションを国境を超えてクライアントに提供する能力を強化します」と述べています。

アンダーセン・グローバルは、世界各地で活動する税務、法務、評価の専門家で構成される、法的に独立したメンバーファームの国際的な組織です。2013年に米国のメンバーファームであるアンダーセン・タックスLLCによって設立されたアンダーセン・グローバルは、現在、世界に5万人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバーファームと提携ファームを通じて1000以上の拠点に展開しています。

